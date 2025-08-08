TNL มั่นใจรายได้-กำไรครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง

ธนูลักษณ์ มั่นใจธุรกิจครึ่งปีหลัง เติบโตได้ต่อเนื่อง ทั้งจากการขยายพอร์ตธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน และโครงการอาคารสูงที่ใกล้แล้วเสร็จและพร้อมโอน ในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของรายได้และกำไรในครึ่งปีหลัง ขณะที่ไตรมาส 2 และงวดรวมครึ่งแรกปี 68 ยังสามารถทำกำไรได้ดี ยันบริษัทเดินหน้าสู่การเติบโตบนพื้นฐานมั่นคง
นายกิตติชัย ตรีรัชตพงษ์ ประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNL บริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ และบีทีเอส กรุ๊ปฯ เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2/2568 ว่า บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 262 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 69 ล้านบาท โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายขณะที่ธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน แม้จะมีรายได้ลดลงจากการชำระคืนก่อนกำหนด แต่บริษัทยังคงสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และมีคุณภาพพอร์ตอยู่ในระดับที่เหมาะสม
สำหรับผลประกอการรวมงวดครึ่งแรกของปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 530 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง 195 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งยังไม่สามารถรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีแรกได้ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจหลักอื่นของบริษัทยังคงสร้างรายได้และบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนความสามารถในการรักษาระดับกำไรได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงท้าทาย
นายกิตติชัย กล่าวว่า สำหรับมุมมองในเชิงกลยุทธ์ บริษัทคาดว่าธุรกิจให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน จะสามารถกลับมาขยายพอร์ตได้ภายในปีนี้ โดยยังคงเน้นการปล่อยสินเชื่อภายใต้กรอบความเสี่ยงที่รอบคอบ ขณะเดียวกัน ยังมองเห็นแนวโน้มที่เป็นบวกจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย โดยเฉพาะจากโครงการอาคารสูงที่ใกล้แล้วเสร็จและพร้อมโอน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของรายได้และกำไรในช่วงครึ่งปีหลัง
“TNL เชื่อมั่นว่าทุกความท้าทายย่อมมีโอกาสและทางออก โดยบริษัทยังคงเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความมั่นคง มีวินัย และมุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยบริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนผ่านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ลดลงจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ” นายกิตติชัยกล่าว