หุ้นปิดบวก 0.68 จุด ตัดขายทำกำไรช่วงบ่ายลดเสี่ยง MSCI ปรับน้ำหนัก-เข้าใกล้วันหยุดยาว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดวันนี้ 1,265.15 จุด เพิ่มขึ้น 0.68 จุด (+0.05%) มูลค่าซื้อขาย 60,459.25 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับขึ้นช่วงเช้าก่อนขายทำกำไรภาคบ่าย โดยทำระดับสูงสุด 1,280.78 จุด และต่ำสุด 1,260.31 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 244 หลักทรัพย์ ลดลง 182 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 226 หลักทรัพย์
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับขึ้นมาต่อเนื่องจาก Fund Flow เป็นปัจจัยหนุนเป็นหลัก แต่ช่วงบ่ายเริ่มเห็นแรงขายทำกำไรระยะสั้น คาดว่านักลงทุนอาจต้องการลดความเสี่ยงก่อนการ MSCI ปรับดัชนีพรุ่งนี้ และรวมถึงประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงหยุดยาว 4 วัน
แนวโน้มในวันพรุ่งนี้ แนะนำติดตามการทบทวนดัชนี MSCI ว่าจะเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยตามการคาดการณ์หรือไม่ และการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 2/68 ของบริษัทจดทะเบียนต่อไป โดยให้แนวต้าน 1,280 จุด และแนวรับ 1,250-1,240 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
BBL มูลค่าการซื้อขาย 3,503.02 ล้านบาท ปิดที่ 152.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,137.53 ล้านบาท ปิดที่ 166.50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,932.75 ล้านบาท ปิดที่ 23.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,916.58 ล้านบาท ปิดที่ 298.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
THAI มูลค่าการซื้อขาย 2,648.81 ล้านบาท ปิดที่ 13.40 บาท ลดลง 0.20 บาท