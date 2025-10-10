xs
xsm
sm
md
lg

แจ็คสัน หวัง สร้างกระแส! หอบ "สุภาพโอสถ" กลับจีน หลังร่วมงาน Under The Castle

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นกระแสไวรัลไปทั่วโซเชียลมีเดียอีกครั้ง! เมื่อภาพของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่าง แจ็คสัน หวัง (Jackson Wang) แห่งวง GOT7 ปรากฏขึ้นพร้อมกับถุงผ้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากแบรนด์ สุภาพโอสถ เต็มถุง เพื่อเตรียมนำกลับไปฝากคุณแม่ของเขาที่ประเทศจีน สร้างความฮือฮาให้กับแฟน ๆ และผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นอย่างมาก เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการจัดงาน "Under the Castle" บ้านผีสิงแฟนตาซีเสมือนจริงระดับโลก ที่นำเข้าและจัดขึ้นโดย แจ็คสัน หวัง และทีม TEAM WANG design ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายนนี้ ที่ EMSPHERE กรุงเทพฯ

งานนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากแฟน ๆ ทั่วเอเชียตอกย้ำความฮือฮาเมื่อทราบว่า สุภาพโอสถ คือหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของงานอีเวนต์ยักษ์ใหญ่นี้ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ได้เป็นส่วนหนึ่งของถุงของที่ระลึกสุดพิเศษ (Exclusive Goodie Bag) สำหรับผู้ร่วมงานและแขกคนสำคัญ ซึ่งรวมถึงตัวแจ็คสัน หวังเองด้วย

สำหรับภาพที่แจ็คสัน หวัง เลือกหยิบผลิตภัณฑ์ของสุภาพโอสถติดมือกลับบ้านอย่างตั้งใจ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอย่างน้ำมันงาดำรำข้าวสกัดเย็น ทำให้เกิดการพูดถึงในวงกว้างบนโซเชียลมีเดีย และส่งผลให้แบรนด์สุภาพโอสถได้รับความนิยมและสร้างกระแสไวรัลในกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นอย่างมาก เพราะการเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพกลับไปฝากคุณแม่ที่จีน สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในสุขภาพของครอบครัวของศิลปินดัง และยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์สุภาพโอสถในเวทีระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี

สำหรับแฟน ๆ ที่สนใจ งาน "Under the Castle" ยังคงจัดให้ได้สัมผัสประสบการณ์ความสยองปนแฟนตาซีที่ EMSPHERE กรุงเทพฯ จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้

#แจ็คสันหวัง #JacksonWang #TEAMWANG #UnderTheCastle #GOT7 #Emsphere #สุภาพโอสถ #SupaBhOsot #น้ำมันงาดำรำข้าวสกัดเย็น #ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ #ของฝากจากไทย #ไวรัล #ซูเปอร์สตาร์เลือก #สุขภาพดี







แจ็คสัน หวัง สร้างกระแส! หอบ "สุภาพโอสถ" กลับจีน หลังร่วมงาน Under The Castle
แจ็คสัน หวัง สร้างกระแส! หอบ "สุภาพโอสถ" กลับจีน หลังร่วมงาน Under The Castle
แจ็คสัน หวัง สร้างกระแส! หอบ "สุภาพโอสถ" กลับจีน หลังร่วมงาน Under The Castle
แจ็คสัน หวัง สร้างกระแส! หอบ "สุภาพโอสถ" กลับจีน หลังร่วมงาน Under The Castle
กำลังโหลดความคิดเห็น