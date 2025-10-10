แจ็คสัน หวัง สร้างกระแส! หอบ "สุภาพโอสถ" กลับจีน หลังร่วมงาน Under The Castle

เป็นกระแสไวรัลไปทั่วโซเชียลมีเดียอีกครั้ง! เมื่อภาพของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกอย่าง แจ็คสัน หวัง (Jackson Wang) แห่งวง GOT7 ปรากฏขึ้นพร้อมกับถุงผ้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากแบรนด์ สุภาพโอสถ เต็มถุง เพื่อเตรียมนำกลับไปฝากคุณแม่ของเขาที่ประเทศจีน สร้างความฮือฮาให้กับแฟน ๆ และผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นอย่างมาก เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการจัดงาน "Under the Castle" บ้านผีสิงแฟนตาซีเสมือนจริงระดับโลก ที่นำเข้าและจัดขึ้นโดย แจ็คสัน หวัง และทีม TEAM WANG design ซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายนนี้ ที่ EMSPHERE กรุงเทพฯ
งานนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากแฟน ๆ ทั่วเอเชียตอกย้ำความฮือฮาเมื่อทราบว่า สุภาพโอสถ คือหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของงานอีเวนต์ยักษ์ใหญ่นี้ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ได้เป็นส่วนหนึ่งของถุงของที่ระลึกสุดพิเศษ (Exclusive Goodie Bag) สำหรับผู้ร่วมงานและแขกคนสำคัญ ซึ่งรวมถึงตัวแจ็คสัน หวังเองด้วย
สำหรับภาพที่แจ็คสัน หวัง เลือกหยิบผลิตภัณฑ์ของสุภาพโอสถติดมือกลับบ้านอย่างตั้งใจ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพอย่างน้ำมันงาดำรำข้าวสกัดเย็น ทำให้เกิดการพูดถึงในวงกว้างบนโซเชียลมีเดีย และส่งผลให้แบรนด์สุภาพโอสถได้รับความนิยมและสร้างกระแสไวรัลในกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นอย่างมาก เพราะการเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพกลับไปฝากคุณแม่ที่จีน สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในสุขภาพของครอบครัวของศิลปินดัง และยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์สุภาพโอสถในเวทีระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี
สำหรับแฟน ๆ ที่สนใจ งาน "Under the Castle" ยังคงจัดให้ได้สัมผัสประสบการณ์ความสยองปนแฟนตาซีที่ EMSPHERE กรุงเทพฯ จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้
