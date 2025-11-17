xs
ไรโนส่งตัวช่วยบรรเทาอาการปวด ตอบรับเทรด์รักสุขภาพ ในกิจกรรมงานวิ่ง Bangkok Marathon 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการเป็นตัวแทนจำหน่าย และกระจายสินค้าประเภทยา เครื่องมือแพทย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  เพื่อสนับสนุนการยกระดับการรักษาพยาบาล การดูแลสุขภาพ และระบบสาธารณสุขของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและความสุขที่ยั่งยืนให้แก่ผู้คนในสังคม

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ส่งแบรนด์สินค้าไรโนเข้าตลาด ได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีต่อเนื่องจากลูกค้าชาวไทยรวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมซื้อของฝาก แบรนด์ไรโนจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันอาการบาดเจ็บที่อาจทำให้เกิดการปวด เช่น ไรโนเทป ผ้าเทปกีฬา (Sport tape) ไรโน เคนิสิเทป (K-tape) และกลุ่มสินค้าบรรเทาอาการปวด เช่นแผ่นแปะบรรเทาอาการปวด ได้แก่ ไรโนบัน ไรโนบันเจล กลุ่มสเปรย์แก้ปวด ได้แก่ ไรโนบันสเปรย์ เป็นต้น 

กระแสสุขภาพยังคงมาแรงต่อเนื่อง คนไทยจำนวนมากหันมาออกกำลังกายจริงจัง ทั้งการเข้าฟิตเนส วิ่งมาราธอน ปั่นจักรยาน ยกเวต ไปจนถึงออกกำลังกายแบบกีฬาเอ็กซ์ตรีม ทำให้ภาพรวมอุตสาหกรรมฟิตเนสในไทยเติบโตต่อเนื่อง 

แต่ในอีกด้านหนึ่ง “อาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย” ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในกลุ่มวัยทำงาน 25-45 ปีที่ใช้เวลานั่งทำงานทั้งวันก่อนจะไปออกกำลังกายหนักในช่วงเย็น ส่งผลให้กล้ามเนื้อไม่พร้อมและเกิดอาการอักเสบได้ง่าย

 อาการบาดเจ็บที่พบมากในไทยช่วงปีนี้
• ปวดหลัง-เอวจากยกน้ำหนัก
• ปวดคอ-ไหล่จากออฟฟิศซินโดรม
• ปวดเข่าจากวิ่งระยะไกล
• กล้ามเนื้ออักเสบหลังออกกำลังกายหนัก
งานวิจัยสากลชี้ว่า การออกกำลังกายแบบฟังก์ชันนัลหรือเวตเทรนนิ่งเข้มข้นมีอัตราบาดเจ็บสูงถึงเกือบ 46% ขณะที่คลาสสตรองหรือ Strength Training มีอัตราบาดเจ็บประมาณ 5-9 เคสต่อ 1,000 ชั่วโมงการฝึก สะท้อนว่าผู้ที่ออกกำลังกายหนักจำเป็นต้องมีวิธีดูแลร่างกายที่ถูกต้องและรวดเร็ว

ไรโน ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ออกกำลังกายหนัก-ทำงานหนัก จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของกลุ่มผู้บริโภค ทำให้ “ผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการปวด” เติบโตอย่างโดดเด่น ไรโน (Rhino)-หนึ่งในแบรนด์สินค้าบรรเทาปวดที่ได้รับความนิยม-เปิดเผยว่า ความต้องการใช้สินค้ากลุ่มบรรเทาอาการปวดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ใช้แรงงาน กลุ่มออกกำลังกาย และกลุ่มพนักงานออฟฟิศที่เผชิญภาวะออฟฟิศซินโดรม

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ ไรโน ที่ผู้ใช้ให้ความเชื่อมั่น
• บรรเทาอาการ “ปวดหลัง-ไหล่-เอว” ได้รวดเร็ว
• ลดการอักเสบหลังออกกำลังกาย
• กลิ่นไม่ฉุน ใช้ง่าย พกพาสะดวก ได้ทุกที่
• มีทั้งแบบแผ่นแปะกอเอี๊ยะ แผ่นแปะไฮโดรเจลบรรเทาปวด สูตรเย็น/สูตรร้อน และ สเปรย์เย็น ให้เลือกตามอาการ











