เอ็กซ์ตรีมไทยเปิดตัว 24 นักกีฬาดีกรีโอลิมปิก-เวิลด์เกมส์ ตั้งเป้าครองเจ้าอาเซียนที่ซีเกมส์

สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย เปิดตัวนักกีฬาทีมชาติชุดสู้ศึกมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9–20 ธันวาคม 2568 โดยตั้งเป้าหมายใหญ่ไว้ที่ 6 เหรียญทอง จากทั้งหมด 8 เหรียญทอง ที่จะมีการชิงชัยใน 2 ประเภท คือ สเกตบอร์ด และ วอเตอร์สปอร์ต (วอเตอร์สกี, เคเบิ้ลเวคบอร์ด, เวคบอร์ด และเวคเซิร์ฟ)
นายภูริต ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย เผยว่า “สมาคมฯ ให้ความสำคัญต่อการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ในครั้งนี้ โดยได้คัดเลือกตัวแทนนักกีฬา ที่มีการผสมผสานระหว่างนักกีฬาทีมชาติชุดหลักที่มีประสบการณ์กับนักกีฬาดาวรุ่งคลื่นลูกใหม่ ซึ่งถือเป็นอนาคตที่สำคัญของวงการกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทย และในช่วงที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำเนินการ เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับโลกและระดับทวีปอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนักกีฬาทุกคนได้แสดงศักยภาพและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เชื่อว่านักกีฬาทั้ง 24 คนจะสามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมาย"
การแข่งขันสเกตบอร์ด จะชิง 4 เหรียญทองจากประเภทปาร์คและสตรีท ชาย-หญิง สมาคมฯ ส่งนักกีฬา 8 คน นำโดย “เอสที” วารีรยา สุขเกษม นักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024, “ชัย” ธวัชชัย เซี่ยงอึ่ง มือ 1 ประเภทสตรีทชาย, ดาวรุ่ง “มินิ” จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ และ “ฟิราส” คิริน เพชรคีรี พร้อมด้วย “เฟรย่า” ศริยา บราวน์, “ไมร่า” จันทร์ธารา บราวน์, กรวิชญ์ เกตุแก้ว และ ไบรอัน แวน อุปพงษ์
“เอสที” วารีรยา นักกีฬาสเกตบอร์ดดาวรุ่ง กล่าวถึงความพร้อมว่า “ตอนนี้อาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเกือบหายเป็นปกติแล้ว และกลับมาซ้อมได้เต็มที่ สนามแข่งมีการปรับปรุงเพื่อให้เล่นท่าได้ต่อเนื่องมากขึ้น ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองซีเกมส์ในบ้านของเราให้ได้ค่ะ”
สำหรับวอเตอร์สปอร์ต ซึ่งประกอบด้วย วอเตอร์สกี, เคเบิ้ลเวคบอร์ด, เวคบอร์ด และเวคเซิร์ฟ จะแข่งขันในประเภททีม ชิง 4 เหรียญทอง สมาคมฯ ส่งนักกีฬา 16 คน นำโดย "พีพี" พีรณัฐ ฟักทองอยู่ และแพรพิมพ์ พิพัฒน์สวัสดิ์ จากเคเบิ้ลเวคบอร์ด, "บีเอ็ม" ทรงกลด โจมบุญ และ แอนนิชซา ฐิตา ฟลิน จากเวคเซิร์ฟ ซึ่งทั้งหมดเคยผ่านศึกเวิลด์เกมส์ที่ประเทศจีนมาแล้ว
นอกจากนี้ยังมีทีมเวคบอร์ด นำโดย “โชกุน” พิสิษฐ์ มหัทธนจาตุภัทร และปิติ ศิริทัศนกุล ทีมเวคเซิร์ฟ แพททริค ว่องวุฒิ แม็คอาร์เธอร์ และ กานต์ทิตา ฉายเลี่ยม ขณะที่ทีมวอเตอร์สกีสลาลอม นัฐวุฒิ หาผลดี, เฟนดีย์ สาตนุรักษ์, วีรยา โรเซ็นดาห์ล และจีน่า บัคค์ลี่ และเคเบิ้ลเวคบอร์ด ศราวุธ เนียมขุน, เบญจมินทร์ เพชรยืนยง, ภัคธนัญ ไกรสุวรรณสาร และลลดา หลิว
โดยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ ตั้งเป้าคว้า 6 เหรียญทอง จาก 8 รายการ โดยเล็งเหรียญทองใน สเกตบอร์ด ประเภทสตรีท ชายและหญิง, สเกตบอร์ด ประเภทพาร์ค ชาย, เวคบอร์ด ประเภททีม, เวคเซิร์ฟ ประเภททีม และ เคเบิลเวคบอร์ด ประเภททีม ขณะที่ สเกตบอร์ด ประเภทพาร์ค หญิง และ วอเตอร์สกี สลาลอม ประเภททีม สมาคมฯ ตั้งใจให้นักกีฬาทำผลงานให้ดีที่สุด
โปรแกรมชิงเหรียญทองเริ่มจาก 11 ธ.ค. 2568 วอเตอร์สกี เวคบอร์ด และเวคเซิร์ฟ ที่สนามแรบบิทเลค มิตรไมตรี หนองจอก, 13-14 ธ.ค. 2568 สเกตบอร์ด ที่อินดอร์ สเก็ตพาร์ค (ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก) ปิดท้ายวันที่ 15 ธ.ค. 2568 เคเบิลเวคบอร์ด ที่อีเอสซี ไทยเวคพาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี