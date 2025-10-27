“เอสที” เข้าสนามแข่งครั้งแรกสุดตื่นเต้นอยากลุยซีเกมส์

วารีรยา สุขเกษม หรือ "น้องเอสที" นักกีฬาสเกตบอร์ดหญิง วัย 14 ปี ความหวังเหรียญทองซีเกมส์ของทัพนักกีฬาไทย ได้เดินทางมาที่สนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ กกท. ซึ่งจะใช้เป็นสนามแข่งขันสเก็ตบอร์ดซีเกมส์ โดยปกติ “เอสที” จะซ้อมที่สนามเดร็ก บางกรวย
หลังจากที่ “เอสที” มาเห็นสภาพสนามที่กำลังปรับปรุงใหม่ที่แปลกตาไปจากเมื่อก่อนสมัยที่ตัวเองลงแข่ง ซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยว่า สนามก็มีการปรับเพื่อทำให้ต่อท่าได้ง่ายขึ้น แต่ก็ยังคงความเป็นสนามเดิมอยู่เพราะเรามีความคุ้นเคยกับสนามแห่งเนื่องจากลงแข่งขันมาตั้งแต่เด็กๆ
พอวันนี้ได้มาเห็นสนามซีเกมส์ ก็รู้สึกอยากมาซ้อมที่นี่เลย เพราะไม่ได้ซ้อมที่แห่งนี้มาสักพักใหญ่ๆเลย และถ้าสนามเสร็จสมบูรณ์ก็จะมาซ้อมและเก็บตัวที่นี่เลย ตอนนี้ก็อยากจะแข่งซีเกมส์แล้ว
ช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเอง พยายามอย่าให้บาดเจ็บเพิ่มเติม ซึ่งอาการบาดเจ็บที่มีตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว สามารถต่อท่า เล่นท่ายากๆได้แล้ว และได้มีการซ้อมท่าพิเศษเพื่อซีเกมส์แล้วเช่นกัน และต้องสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งความหวังสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองซีเกมส์