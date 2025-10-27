สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ เปิดตัว 24 นักกีฬาลุยซีเกมส์ 2025 ตั้งเป้าหมาย 6 เหรียญทอง

สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย เปิดตัวนักกีฬา 24 คน เพื่อลงแข่งขันในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ใน 2 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย สเกตบอร์ด และ วอเตอร์สกี เวคเซิร์ฟ กับเวคบอร์ด
กีฬาสเกตบอร์ด สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ ส่งนักกีฬาทีมชาติไทยลงแข่ง 8 คน นำโดย "เอสที" วารีรยา สุขเกษม นักกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ที่ปารีส, "มินิ" จันทร์เก้า อุดมเพ็ญ และ "ฟิราส" คิริน เพชรคีรี นอกจากนี้ยังมี เฟรย่า ศริยา บราวน์, ไมร่า จันทร์ธารา บราวน์, กรวิชญ์ เกตุแก้ว, ธวัชชัย เซี่ยงอึ่ง และ ไบรอัน แวน อุปพงษ์
ขณะที่กีฬา วอเตอร์สกี เวคเซิร์ฟ กับ เวคบอร์ด สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ ส่งนักกีฬาทีมชาติไทยลงแข่ง 16 คน นำโดย "พีพี" พีรณัฐ ฟักทองอยู่ และแพรพิมพ์ พิพัฒน์สวัสดิ์ จากเคเบิ้ลเวคบอร์ด, "บีเอ็ม" ทรงกลด โจมบุญ และ แอนนิชซา ฐิตา ฟลิน จากเวคเซิร์ฟ ซึ่งเป็น 4 นักกีฬาที่ผ่านเวทีเวิลด์เกมส์ที่ประเทศจีนมาแล้ว นอกจากนี้ยังมี เบญจมินทร์ เพ็ชร์ยืนยง, เฟนดีย์ สาตนุรักษ์, นัฐวุฒิ หาผลดี, แพททริค ว่องวุฒิ แม็คอาร์เธอร์, พิสิษฐ์ มหัทธนจาตุภัทร, ปิติ ศิริทัศนกุล, ศราวุธ เนียมขุน, จีน่า บักค์ลี่ย์, กานต์ทิตา ฉายเลื่ยม, ลลดา หลิว, ภัคธนัญ ไกรสุวรรณสาร และ วีรยา โรเซ็นดาห์ล
ภูริต ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย เผยว่า "สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับซีเกมส์ครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นชุดผสมผสานทั้งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุด กับนักกีฬาหน้าใหม่ที่จะเป็นอนาคตของเอ็กซ์ตรีมไทย โดยที่ผ่านมามีการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬา ตลอดจนส่งนักกีฬาลงทำการแข่งขันต่างประเทศ ทั้งรายการระดับโลกและในทวีปเอเชีย ซึ่งก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้ารางวัลติดมือกลับมามากมาย เชื่อว่าจะไม่ทำให้แฟน ๆ กีฬาชาวไทยผิดหวังอย่างแน่นอน"
เป้าหมายของสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ ในซีเกมส์ครั้งนี้ คือการคว้า 6 เหรียญรางวัล จาก 8 ชนิดกีฬาที่มีการแข่งขัน ประกอบด้วย สเกตบอร์ด ประเภทสตรีท ชายและหญิง, สเกตบอร์ด ประเภทพาร์ค ชาย, เวคบอร์ด ประเภททีม, เวคเซิร์ฟ ประเภททีม และ เคเบิลเวกบอร์ด ประเภททีม ขณะที่ สเกตบอร์ด ประเภทพาร์ค หญิง และ วอเตอร์สกี สลาลอม ประเภททีม สมาคมฯ ต้องการให้นักกีฬาทำผลงานให้ดีที่สุด
โดยวอเตอร์สกี เวคบอร์ดและเวคเซิร์ฟ จะชิงเหรียญทองวันที่ 11 ธันวาคม ที่สนามแรบบิทเลค มิตรไมตรี หนองจอก ขณะที่สเกตบอร์ด ชิงชัยวันที่ 13-14 ธันวาคมที่ หัวหมาก อินดอร์ สเก็ตพาร์ค ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ปิดท้ายที่เคเบิลเวคบอร์ดชิงเหรียญทองวันที่ 15 ธันวาคมที่ อีเอสซี ไทยเวคพาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี