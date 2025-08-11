xs
นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทย ผลงานเยี่ยมศึกเวิลด์เกมส์! พร้อมลุยซีเกมส์ ปลายปีนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มหกรรมกีฬา เวิลด์เกมส์ ครั้งที่ 12 ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศของกีฬาเคเบิลเวคบอร์ด และเวคเซิร์ฟ ในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2568 ที่ Sancha Lake โดยนักกีฬาทีมชาติไทยจากสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ

ในการแข่งขัน เวคเซิร์ฟ ประเภท เวคสกิม ชาย "บีเอ็ม" ทรงกลด โจมบุญ ทำได้ 57.00 คะแนน คว้าอันดับที่ 4 โดยพลาดจากเหรียญทองแดงเพียง 2.00 คะแนนเท่านั้น

ขณะที่ เวคเซิร์ฟ ประเภท เวคสกิม หญิง "แอนนี่" แอนนิสซา ฐิตา ฟลินน์ ทำคะแนนรอบชิงชนะเลิศเป็นอันดับ 6 ทำได้ 23.83 คะแนน และ เคเบิลเวคบอร์ด ประเภทหญิง แพรพิมพ์ พิพัฒน์สวัสดิ์ ทำคะแนนในรอบชิงชนะเลิศมาเป็นอันดับ 5 ทำได้ 68.00 คะแนน

นายภูริต ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ ได้กล่าวชื่นชมผลงานของนักกีฬาไทยที่สู้อย่างเต็มที่ในการแข่งขันเวิลด์เกมส์ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่มีนักกีฬาฝีมือดีจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน และได้เห็นถึงความพร้อมของการเตรียมทีมนักกีฬาไทยสำหรับกีฬาซีเกมส์ที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในปลายปีนี้ต่อไป

โดยทีมนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยในประเภทวอเตอร์สปอร์ต จะกลับประเทศไทยในวันที่ 12 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00 น. ส่วนการแข่งขันโรลเลอร์สปอร์ต ทั้ง ปานเทพ รุจิเรข, ณิชกานต์ จินุพันธุ์ และศศิกานต์ คงปาน จะลงแข่งขันในวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ที่จะถึงนี้




