นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทย ผลงานเยี่ยมศึกเวิลด์เกมส์! พร้อมลุยซีเกมส์ ปลายปีนี้

มหกรรมกีฬา เวิลด์เกมส์ ครั้งที่ 12 ที่เมืองเฉิงตู ประเทศจีน เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศของกีฬาเคเบิลเวคบอร์ด และเวคเซิร์ฟ ในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2568 ที่ Sancha Lake โดยนักกีฬาทีมชาติไทยจากสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ
ในการแข่งขัน เวคเซิร์ฟ ประเภท เวคสกิม ชาย "บีเอ็ม" ทรงกลด โจมบุญ ทำได้ 57.00 คะแนน คว้าอันดับที่ 4 โดยพลาดจากเหรียญทองแดงเพียง 2.00 คะแนนเท่านั้น
ขณะที่ เวคเซิร์ฟ ประเภท เวคสกิม หญิง "แอนนี่" แอนนิสซา ฐิตา ฟลินน์ ทำคะแนนรอบชิงชนะเลิศเป็นอันดับ 6 ทำได้ 23.83 คะแนน และ เคเบิลเวคบอร์ด ประเภทหญิง แพรพิมพ์ พิพัฒน์สวัสดิ์ ทำคะแนนในรอบชิงชนะเลิศมาเป็นอันดับ 5 ทำได้ 68.00 คะแนน
นายภูริต ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมฯ ได้กล่าวชื่นชมผลงานของนักกีฬาไทยที่สู้อย่างเต็มที่ในการแข่งขันเวิลด์เกมส์ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่มีนักกีฬาฝีมือดีจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขัน และได้เห็นถึงความพร้อมของการเตรียมทีมนักกีฬาไทยสำหรับกีฬาซีเกมส์ที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในปลายปีนี้ต่อไป
โดยทีมนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมไทยในประเภทวอเตอร์สปอร์ต จะกลับประเทศไทยในวันที่ 12 สิงหาคม 2568 เวลา 18.00 น. ส่วนการแข่งขันโรลเลอร์สปอร์ต ทั้ง ปานเทพ รุจิเรข, ณิชกานต์ จินุพันธุ์ และศศิกานต์ คงปาน จะลงแข่งขันในวันที่ 16 สิงหาคม 2568 ที่จะถึงนี้