วว. ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์งานวิจัยเพื่อสุขภาพ สนับสนุนกำลังพลกองทัพภาคที่ 2 เสริมแกร่งความมั่นคงชาติด้วยการพัฒนานวัตกรรม

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ภาคสนาม ให้แก่ พลโทวีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 โดยทาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าคลุกกึ่งสำเร็จรูปพร้อมบริโภค จำนวน 200 ชุด ซึ่งเก็บได้นานถึง 6 เดือน เพียงเติมน้ำร้อน 2 นาที หรือใช้น้ำธรรมดา 7 นาที สามารถรับประทานได้ทันที 2. บาล์มตะไคร้ จำนวน 450 ชิ้น มีประสิทธิภาพความปลอดภัยในการรักษาโรคน้ำกัดเท้า และสามารถรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราอื่นๆ ด้วย เช่น กลาก เกลื้อนและ 3. เจลลูกประคบสมุนไพร จำนวน 400 หลอด ที่สกัดจากไพล ขมิ้นชัน มะกรูด และตะไคร้ พัฒนาให้ใช้งานสะดวกในรูปแบบเจล แต่ยังคงคุณสมบัติการบรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ดขัดยอก และฟกช้ำเช่นเดียวกับลูกประคบสมุนไพรดั้งเดิม โอกาสนี้ ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ วว. ดร.ปริยะดา วิสุทธิแพทย์ รองผู้ว่าการบริหาร นางกุลศยา ระมัดตน ผอ.กองกลาง นางสาวปัทมา ลิ่วเลิศมงคล ผอ.กองประชาสัมพันธ์ พร้อมบุคลากร วว. เข้าร่วมการส่งมอบด้วย ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
“ความร่วมมือในวันนี้สะท้อนศักยภาพของคนไทยในการสร้างนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของชาติ กระทรวง อว. จะเดินหน้าสนับสนุนให้สถาบันวิจัยของไทยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” .... รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าว
นึ่ง วว. ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ดำเนินการวิจัยและพัฒนา "ผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าคลุกกึ่งสำเร็จรูปพร้อมบริโภค" ที่มีคุณค่าทางอาหารครบครัน และรสชาติอร่อย ซึ่งเป็นการนำภูมิปัญญาไทย มาผสมผสานกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แล้วพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหารชนิดใหม่ที่สามารถใช้เป็นอาหารพร้อมบริโภคในภาวะการณ์ปกติ หรือเป็นอาหารสำหรับบรรเทาภัยพิบัติ โดยผลิตภัณฑ์ฯ 1 กล่อง ประกอบด้วย 1.ซองฟอยล์ผงปรุงรส ขนาดเล็ก 1 ซอง 2. ซองฟอยล์ข้าวเม่า ขนาดใหญ่ 1 ซอง และ 3. ซองพลาสติกใสบรรจุพร้าวอบแห้ง 1 ซอง วิธีการปรุง มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เทซองผงเครื่องปรุงทั้งหมดลงในถ้วยตามชอบ 2) เติมน้ำอุ่นอุณหภูมิ 70 – 80 องศาเซลเซียส หรือน้ำต้มเดือด ปริมาณ 6 – 7 ช้อนโต๊ะ 3) เทมะพร้าวขูดฝอยและข้าวเม่า ลงไปในน้ำปรุงที่ผสมเข้ากัน แล้วใช้ช้อนกดมะพร้าวและข้าวเม่าให้จมลงในน้ำปรุงรส และ 4) ปิดฝาถ้วย รอประมาณ 7 – 10 นาที เพื่อทำให้ข้าวเม่าคืนตัว หรือหากต้องการความรวดเร็ว สามารถใส่ไมโครเวฟ โดยใช้ไฟปานกลาง เป็นเวลา 1 นาที จะได้ข้าวเม่าคลุกพร้อมรับประทาน
"ผลิตภัณฑ์บาล์มตะไคร้" ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. มีประสิทธิภาพความปลอดภัยในการรักษาโรคน้ำกัดเท้า และสามารถรักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราอื่นๆ ด้วย เช่น กลาก เกลื้อน
สำหรับผลิตภัณฑ์ “เจลลูกประคบ : Luk Prakob Gel” เป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่จากสมุนไพรไทย โดย วว. ใช้วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรที่ใช้ในลูกประคบ ได้แก่ ไพล ขมิ้นชัน มะกรูด ตะไคร้ เป็นต้น แล้วนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบของเจล เพื่อความสะดวกในการใช้ของผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์ยังคงประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดเมื่อย ปวดบวมจากกล้ามเนื้ออักเสบ เคล็ดขัดยอก ฟกช้ำ เช่นเดียวกับการประคบด้วยลูกประคบสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบความเป็นพิษ ได้แก่ ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง และการก่อความระคายเคืองเบื้องต้น โดยพบว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อการนำไปใช้ นอกจากนี้ผลการศึกษาขั้นคลินิกเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเจลสูตรลูกประคบในการบรรเทาอาการปวดในผู้ป่วยข้อเข่าอักเสบพบว่า ผู้ป่วยมีอาการปวดเข่าน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและไม่พบผลข้างเคียงใดๆ
