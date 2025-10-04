อัพเดต “พลายต้นหนาว” ได้รับพลาสม่าแล้ว และอาการโดยรวมดีขึ้นมาก

โรงพยาบาลช้างกระบี่ อัพเดตอาการ “พลายต้นหนาว” ช้างป่วยโรค EEHVtype1 ล่าสุดได้รับพลาสม่าและยาต้านไวรัสเรียบร้อยแล้ว และอาการโดยรวมดีขึ้นมาก
เฟซบุ๊กเพจ โรงพยาบาลช้างกระบี่ ได้อัพเดตอาการของ “พลายต้นหนาว” ว่า
🚨 วันนี้จะขอมาอัพเดตข่าวดีกันบ้างค่ะ 🥹 (หลังจากที่คูมหมออดหลับอดนอนมาหลายคืน ก็มีข่าวดีมาให้ชมกันบ้างค่ะ👩🏼⚕️🥹 )
#พลายต้นหนาว ผู้ป่วย #EEHVtype1 ที่เข้ารับการรักษา วันนี้เป็นวันที่ 8 ของการรักษาค่ะ 🥰
🥰 อาการโดยรวมวันนี้ ต้นหนาวกินอาหารกินน้ำได้เองเยอะขึ้นกว่าเดิม ขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระได้เอง (ซึ่งสองวันก่อนไม่ขับถ่ายอุจจาระเลย🥹) อาการหน้าบวมลดลงนิดหน่อยจากเมื่อวานค่ะ แต่ลิ้นที่ก่อนหน้าค่อนข้างม่วง วันนี้ ชมพูววววววว แล้ววววค่าาา 💖
🩸 ค่าเกล็ดเลือด และค่าโปรตีนในเลือดเพิ่มขึ้นจากเดิมนิดหน่อยค่ะ (ถือว่าแนวโน้มมาในทางที่ดี) แต่ยังมีค่าตับที่ยังคงสูงปรี๊ดด (แต่ก็ลดลงจากเดิม) ที่ยังคงต้องเฝ้าดูอาการกันต่อไปค่ะ 🥹
💉 และวันนี้คุณหมอก็ได้ให้พลาสม่า (จากพี่ออมตัง) ร่วมกับให้ยาต้านไวรัส ยาลดอักเสบ รวมถึงให้ยากระตุ้นภูมิคุ้มกันค่ะ 💖💖 👩🏼⚕️
✳️ข่าวดีอีกอย่าง คือ ตอนนี้ระดับเชื้อไวรัสในเลือดของต้นหนาวลดลงจากเดิม 🦠(แต่ยังไม่อยู่ในระดับที่ปลอดภัยค่ะ 🙏🏼💖)
** ช่วงนี้ยังคงขอความร่วมมือ บุคคลภายนอก ให้กำลังใจต้นหนาวอยู่ห่างๆก่อนนะคะ เพื่อไม่ทำให้ต้นหนาวเครียดไปกว่าเดิมค่ะ พื้นที่รักษา ขอให้มีแค่ทีมหมอ และควาญนะคะ***
สำหรับวันนี้ทาง รพช.กระบี่ ขอขอบคุณ ทุกๆหน่วยงาน เจ้าของช้าง และเจ้าของปางทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกันอย่างดีเสมอมา 💖 #เราจะช่วยช้างไปด้วยกัน
🙏🏼 ขอขอบคุณ ช้างบริจาคเลือด “พังออมตัง” จากปางช้างนพรัตน์ จังหวัดภูเก็ต (ปางช้าง บังกอล์ฟ-กะทู้) และคุณ นพรัตน์ จอมเมือง
🙏🏼 ขอขอบคุณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลกระบี่ ให้ความอนุเคราะห์ปั่นแยกพลาสม่า เพื่อเอามาให้เด็กชายต้นหนาว
🙏🏼 ขอขอบคุณ แลปตรวจ PCR EEHV โรงพยาบาลช้างพังงา Southern Thailand Elephant Foundation
