"ชาร์ป" เผยเครื่องฟอกอากาศช่วยให้โปร Valorant ยิงแม่นขึ้น!

ชาร์ป บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในญี่ปุ่น เปิดเผยงานวิจัยเครื่องฟอกอากาศที่ใช้เทคโนโลยีพลาสม่าคลัสเตอร์ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผู้เล่นเกม Valorant ให้ยิงได้แม่นยำมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
การศึกษานี้ดำเนินการโดยนักวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีนิชินิปปอนและมหาวิทยาลัยคิวชูซังเกียว โดยใช้ผู้เล่นมืออาชีพจากทีมอีสปอร์ต QT DIG∞ เป็นผู้ทดสอบ ผู้เล่นแข่งขันภายใต้สองเงื่อนไข คือขณะที่มีการปล่อยไอออนพลาสม่าคลัสเตอร์ และขณะไม่มีการปล่อยไอออน โดยไม่มีการแจ้งผู้เล่นว่าเจ้าตัวกำลังเล่นภายใต้เงื่อนไขใด
การประเมินประสิทธิภาพได้รับการประเมินโดยใช้ทั้งตัวชี้วัดเชิงวัตถุวิสัย เช่น ADR (ความเสียหายเฉลี่ยต่อรอบ), K/D (อัตราส่วนการฆ่า/ตาย) และ KDA (อัตราส่วนการฆ่า+ช่วยเหลือ/ตาย) และตัวชี้วัดเชิงอัตวิสัย เช่น ความประทับใจที่ผู้เล่นรายงานด้วยตนเอง
ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเมื่อเล่น Valorant ร่วมกับการปล่อยไอออนพลาสม่าคลัสเตอร์ ADR ของทีมเพิ่มขึ้น 18 อัตราส่วน K/D เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 0.17 และอัตราส่วน KDA เพิ่มขึ้น 0.26 ผู้เล่นยังรายงานว่ารู้สึกตอบสนองได้เร็วขึ้น การรับรู้เชิงพื้นที่ที่กว้างขึ้น และการประสานงานในทีมที่ดีขึ้นอีกด้วย
ที่มา: https://automaton-media.com
