“น้องข้าวต้ม” ใจสู้ พยายามถีบตัวเองยืน ชาวเน็ตร่วมส่งกำลังใจเพียบ!

อัพเดต “น้องข้าวต้ม” ลูกสาวแห่งชาติ น้องเริ่มมีกำลังในการถีบตัวเองเพื่อให้ตัวเองยืนขึ้นบ่อยครั้งขึ้น โดยมีสัตวแพทย์และคณะเจ้าหน้าที่ช่วยพยุงตัว จับเท้ายืดเหยียดขณะเดินแล้ว เอาใจช่วยน้องกันค่ะ
สำหรับความคืบหน้าของการรักษาในวันนี้ 1 ต.ค. 68 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หรือ “หนูนา” หนึ่งในผู้มีส่วนสำคัญในการให้การช่วยเหลือน้องข้าวต้ม ได้โพสต์เฟซบุ๊กบัญชีรายชื่อ NuNa Silpa-archa ชี้แจง บอกเล่ารายละเอียด ความคืบหน้าในการรักษาอาการน้องข้าวต้ม ดังนี้
รายงานเรื่องเด็กหญิงข้าวต้มค่ะ..
- วันที่ 1 ต.ค. 2568 เวลา 06.00 - 20.00 น.ทีมสัตวแพทย์ขอรายงานติดตามอาการลูกช้างป่าพลัดหลง (ข้าวต้ม) รายละเอียด ดังนี้
1. ลูกช้างป่าข้าวต้ม กินนมได้ กินน้ำได้ ขับถ่ายได้ อุจจาระมีลักษณะเนื้อครีมปนเหลว (สีเขียวขี้ม้าอ่อน) ปัสสาวะสีใส บริเวณสะดือพบหนองน้อยลง และในเล็บไม่พบหนอง แต่ยังคงต้องล้างทำความสะอาดแผล
2. ลูกช้างป่ามีกำลังในการถีบตัวเองเพื่อให้ตัวเองยืนขึ้นบ่อยครั้งขึ้น โดยมีสัตวแพทย์และคณะเจ้าหน้าที่ช่วยพยุงตัว จับเท้ายืดเหยียด ขณะเดิน
3. ผลการตรวจเลือด พบว่า
3.1 ค่าตับลดลง แต่ยังไม่ปกติ
3.2 ค่าไต และค่าของเสียในเลือด สูงขึ้นเล็กน้อย
3.3 ค่าการอักเสบ ลดลง แต่ยังไม่ปกติ
3.4 ค่าการสลายของกล้ามเนื้อ สูงขึ้นเล็กน้อย
4. สัตวแพทย์ทำการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
5. สัตวแพทย์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด พบว่า ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดปกติ
- ทั้งนี้ทางทีมสัตวแพทย์ ขออนุญาตจำกัดจำนวนคน และงดให้บุคคลภายนอกเยี่ยมลูกช้างป่าข้าวต้ม เนื่องจากอยู่ในช่วงการรักษาและการกายภาพตามหลักวิชาการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเครียดได้ และส่งผลต่อสุขภาพลูกช้างป่าข้าวต้มได้ โดยทีมสัตวแพทย์จะทำการบันทึกภาพและวีดีโอ
ในทุกวันเพื่อรายงานอาการและกิจกรรมการกายภาพอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวานมีเอฟซีน้องข้าวต้มตรงเข้าไปหาน้อง
ซึ่งเป็นช่วงที่คุณหมอแอ้มจากกำแพงแสน คุณหมอปาล์ม และเจ้าหน้าที่กำลังทำหัตถการให้น้อง รวมทั้งพาน้องขึ้นรอก…
หมอปาล์มขอไม่ให้เข้าหาน้อง..
เอฟซีบอกว่า.. ทำไมกัญจนา เข้าได้…
และหมอปาล์มถูกต่อว่ามากมาย…
ดิฉันต้องขออภัย… ที่ดิฉันไปก็เพื่อดูว่าทางหน้างานต้องการการสนับสนุนเรื่องอะไรบ้าง…ซึ่งบึงฉวาก ดิฉันก็ไปประจำอยู่แล้ว…
และดิฉันก็พยายามอย่างที่สุดที่จะไม่ไปถูกตัวน้อง…
ต่อไปนี้ดิฉันจะไม่ไปอีกจนกว่าน้องจะแข็งแรงขึ้น…
