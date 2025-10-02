xs
“น้องข้าวต้ม” ใจสู้ พยายามถีบตัวเองยืน ชาวเน็ตร่วมส่งกำลังใจเพียบ!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจากเพจ nuna silpa-archa
อัพเดต “น้องข้าวต้ม” ลูกสาวแห่งชาติ น้องเริ่มมีกำลังในการถีบตัวเองเพื่อให้ตัวเองยืนขึ้นบ่อยครั้งขึ้น โดยมีสัตวแพทย์และคณะเจ้าหน้าที่ช่วยพยุงตัว จับเท้ายืดเหยียดขณะเดินแล้ว เอาใจช่วยน้องกันค่ะ

ภาพจากเพจ nuna silpa-archa
สำหรับความคืบหน้าของการรักษาในวันนี้ 1 ต.ค. 68 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หรือ “หนูนา” หนึ่งในผู้มีส่วนสำคัญในการให้การช่วยเหลือน้องข้าวต้ม ได้โพสต์เฟซบุ๊กบัญชีรายชื่อ NuNa Silpa-archa ชี้แจง บอกเล่ารายละเอียด ความคืบหน้าในการรักษาอาการน้องข้าวต้ม ดังนี้

ภาพจากเพจ nuna silpa-archa
รายงานเรื่องเด็กหญิงข้าวต้มค่ะ..

- วันที่ 1 ต.ค. 2568 เวลา 06.00 - 20.00 น.ทีมสัตวแพทย์ขอรายงานติดตามอาการลูกช้างป่าพลัดหลง (ข้าวต้ม) รายละเอียด ดังนี้

1. ลูกช้างป่าข้าวต้ม กินนมได้ กินน้ำได้ ขับถ่ายได้ อุจจาระมีลักษณะเนื้อครีมปนเหลว (สีเขียวขี้ม้าอ่อน) ปัสสาวะสีใส บริเวณสะดือพบหนองน้อยลง และในเล็บไม่พบหนอง แต่ยังคงต้องล้างทำความสะอาดแผล

2. ลูกช้างป่ามีกำลังในการถีบตัวเองเพื่อให้ตัวเองยืนขึ้นบ่อยครั้งขึ้น โดยมีสัตวแพทย์และคณะเจ้าหน้าที่ช่วยพยุงตัว จับเท้ายืดเหยียด ขณะเดิน

3. ผลการตรวจเลือด พบว่า
3.1 ค่าตับลดลง แต่ยังไม่ปกติ
3.2 ค่าไต และค่าของเสียในเลือด สูงขึ้นเล็กน้อย
3.3 ค่าการอักเสบ ลดลง แต่ยังไม่ปกติ
3.4 ค่าการสลายของกล้ามเนื้อ สูงขึ้นเล็กน้อย


ภาพจากเพจ nuna silpa-archa
4. สัตวแพทย์ทำการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

5. สัตวแพทย์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด พบว่า ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดปกติ

- ทั้งนี้ทางทีมสัตวแพทย์ ขออนุญาตจำกัดจำนวนคน และงดให้บุคคลภายนอกเยี่ยมลูกช้างป่าข้าวต้ม เนื่องจากอยู่ในช่วงการรักษาและการกายภาพตามหลักวิชาการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเครียดได้ และส่งผลต่อสุขภาพลูกช้างป่าข้าวต้มได้ โดยทีมสัตวแพทย์จะทำการบันทึกภาพและวีดีโอ
ในทุกวันเพื่อรายงานอาการและกิจกรรมการกายภาพอย่างต่อเนื่อง

ภาพจากเพจ nuna silpa-archa
เมื่อวานมีเอฟซีน้องข้าวต้มตรงเข้าไปหาน้อง

ซึ่งเป็นช่วงที่คุณหมอแอ้มจากกำแพงแสน คุณหมอปาล์ม และเจ้าหน้าที่กำลังทำหัตถการให้น้อง รวมทั้งพาน้องขึ้นรอก…

หมอปาล์มขอไม่ให้เข้าหาน้อง..

เอฟซีบอกว่า.. ทำไมกัญจนา เข้าได้…

และหมอปาล์มถูกต่อว่ามากมาย…

ภาพจากเพจ nuna silpa-archa
ดิฉันต้องขออภัย… ที่ดิฉันไปก็เพื่อดูว่าทางหน้างานต้องการการสนับสนุนเรื่องอะไรบ้าง…ซึ่งบึงฉวาก ดิฉันก็ไปประจำอยู่แล้ว…

และดิฉันก็พยายามอย่างที่สุดที่จะไม่ไปถูกตัวน้อง…

ต่อไปนี้ดิฉันจะไม่ไปอีกจนกว่าน้องจะแข็งแรงขึ้น…

ภาพจากเพจ nuna silpa-archa
ภาพจากเพจ nuna silpa-archa
ภาพจากเพจ nuna silpa-archa
ภาพจากเพจ nuna silpa-archa
ภาพจากเพจ nuna silpa-archa
