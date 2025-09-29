“หนูนา” ห่วง “น้องข้าวต้ม” เจอปัญหาแผลกดทับ แต่ค่าตับและค่าไตลดลงจากช่วงแรกแล้ว

“หนูนา-กัญจนา” โพสต์เฟซบุ๊กเผยรายละเอียดความคืบหน้าในการรักษาอาการ “น้องข้าวต้ม” ว่าค่าตับ ค่าไต ยังคงสูงอยู่ แต่ลดลงจากช่วงแรกแล้ว ที่น่าห่วงคือปัญหาแผลกดทับ ทำให้ต้องมีพี่เลี้ยงคอยช่วยพลิกตัวอยู่เสมอ พร้อมบอกว่าน้องข้าวต้มน่ารักขี้อ้อนมากและชอบใช้งวงน้อยๆ แตะตัวทักทายทุกคน
สำหรับความคืบหน้าของการรักษาในวันนี้ 29 ก.ย. 68 นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา หรือ “หนูนา” หนึ่งในผู้มีส่วนสำคัญในการให้การช่วยเหลือน้องข้าวต้ม ได้โพสต์เฟซบุ๊กบัญชีรายชื่อ NuNa Silpa-archa ชี้แจง บอกเล่ารายละเอียด ความคืบหน้าในการรักษาอาการน้องข้าวต้ม ดังนี้
วันนี้เป็นวันที่ต้องมาเยี่ยมเด็กๆที่บึงฉวากประจำเดือน..แน่นอนต้องแวะหาน้องข้าวต้มก่อนค่ะ…
ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจพูดคุยกับคุณหมอ…ได้ข้อมูลมาเล่าให้เอฟซีน้องข้าวต้มทราบดังนี้…
1. น้องข้าวต้มจะมีพี่เลี้ยง 7 คนตลอดเวลา เพราะน้องพร้อมที่จะยืนเสมอ จึงต้องมีคนคอยช่วยพยุง และน้องตัวใหญ่ขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น…และจะมีสำรองอีก 4 ไว้คอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน…
2. ปัจจุบันน้องกินนมวันละ 5 กระป๋อง..( มาครั้งที่แล้วยังกินวันละ 2 กระป๋องอยู่เลย) คุณหมอบอกว่าถ้าแม่ๆอยากสนับสนุน ก็ส่งนมมาให้น้องได้นะคะ นม Enfalac A+ ค่ะ ที่อยู่
สพ.ญ.ณฐนน ปานเพ็ชร ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก เลขที่ 85 หมู่ 3 ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120
การได้กินนมเยอะก็จะช่วยรักษาค่าน้ำตาลไม่ให้ตกด้วยค่ะ..เรื่องค่าน้ำตาล เป็นอะไรที่ต้องคอยตรวจดูตลอดเวลาเพราะยังมีความเสี่ยงอยู่..
3. ความที่น้องตัวโตขึ้น จึงเริ่มมีแผลกดทับที่สะโพกและน้องเริ่มรู้สึกเจ็บ สิ่งที่คุณหมอทำก็คือให้พลิกตัวน้อง (ซึ่งความที่น้องตัวโตขึ้น น้องก็จะค่อนข้างเจ็บ)และจะเปลี่ยนที่นอนเป็นยางพาราซึ่งได้สั่งไปแล้ว
4. เห็นแผลน้องที่ผิว ตรงเข่า ข้อขา น่าสงสารมาก เพราะผิวหนังภายนอกหลุดออก..แผลเหล่านี้เกิดตอนที่แม่และพี่เลี้ยงพยายามลากพาน้องเดินไปช่วงแรก…
5. ค่าตับ ค่าไตน้องยังสูง รวมทั้งค่าที่บ่งชี้ความสลายของกล้ามเนื้อด้วย..แต่ดีขึ้นกว่าตอนที่มาใหม่ๆ เช่นค่าที่บ่งชี้ความสายของกล้ามเนื้อ ตอนแรกมาอยู่ที่ 9000 ตอนนี้ 500 แต่มาตรฐานไม่ควรเกิน 200 เพราะก็จะส่งผลต่อค่าไตเช่นกัน การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำอยู่ตลอด ก็เป็นการช่วยขับของเสีย และช่วยค่าไตให้ดีขึ้น
7. น้องกินน้ำโดยใส่ขวดนม เป็นน้ำต้มสุก
8. หนองที่เล็บ หมอได้เจาะไปแล้วหนึ่งเล็บ และคาดว่าจะมีแนวโน้มเป็นอีกสามเล็บ…เกิดจากช่วงแรกตอนที่อยู่น้องอยู่กับแม่..
9. อุปกรณ์รอกที่จะใช้พยุงน้อง..หลวงพ่อสาครท่านส่งมาให้แล้วนะคะ รวมทั้งที่หมอปาล์มสั่งเป็นนั่งร้านมา..ซึ่งพรุ่งนี้ทางหมอแอ้มและทีมกำแพงแสน จะมาปรับแต่งเพื่อดูว่าจะใช้กับน้องอย่างไร.. ( ตอนนี้นั่งร้านของหมอปาล์ม ถูกใช้ในหน้าที่อื่นก่อน..ดูได้ในภาพค่ะ)…
10. ดิฉันพยายามไม่ถูกตัวน้อง.. พยายามไม่ผิดสัญญา…แต่หนูข้าวต้มเอามางวงมาจับแขนป้าเองนะ…
สรุป… ข้าวต้มน้อยน่ารักมาก ขนอ่อนๆเต็มตัว…
อุปนิสัยร่าเริง ขี้อ้อน อยากคุยทักทายกับคนทั่วไปหมด…
น้องจำต้องถูกพลิกตัวทุกประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อบรรเทาปัญหาแผลกดทับ…ความที่น้องตัวโตพอสมควร…ดิฉันได้เห็นการพลิกตัวน้องของหมอและเจ้าหน้าที่รวม 6-7 คน..แต่ละครั้งเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว…
ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก…ระวังทั้งขาน้อง และแผลของน้องที่มีทั่วตัว..แผลที่เกิดจากการถลอกดั้งเดิม ก็ค่อยๆแห้ง ดีขึ้นเรื่อยๆ แผลที่สะดือและอวัยวะเพศก็แห้งแล้ว…ที่ห่วงก็คือแผลกดทับที่เริ่มมีและน้องเริ่มแสดงให้เห็นว่าเจ็บเวลาพลิกตัว..
พรุ่งนี้ทีมคุณหมอ จากม.เกษตรฯ กำแพงแสน นำโดยหมอแอ้ม จะเข้ามานะคะ…วันนี้มีเอฟซีน้องนำหมอนข้างมาให้น้องด้วย… ขอบคุณนะคะ..
เด็กเอ๊ยยย.. ทั้งน่ารัก น่าสงสาร…
/////////
อนึ่ง.. ทั้งมือและแขนดิฉัน พ่นแอลกอฮอล์ และทำความสะอาดไว้ก่อนแล้วนะคะ..
