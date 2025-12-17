วว. ร่วมมือ หจก. อมอร์ 4569 บริการวิจัยพัฒนาเครื่องสำอางจากน้ำมันหอมระเหยไพล ต่อยอดสมุนไพรไทยสู่เชิงพาณิชย์

ดร.พงศธร ประภักรางกูล รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ลงนามความร่วมมือด้านบริการวิจัยกับ นางสาวอมเรศ เหล่าเรืองเลิศ ประธานห้างหุ้นส่วนจำกัดอมอร์4569 ภายใต้โครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากไพลเป็นส่วนประกอบ” เพื่อยกระดับงานวิจัยสมุนไพรไทยสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ณ หแงประชุมผู้บริหารชั้น 8 อาคาร RD 1 วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี
ในการนี้ คุณรสริน เหล่าเรืองเลิศ รองประธานห้างหุ้นส่วนจำกัด อมอร์4569 คุณวินัย อิ่มเอี่ยม ผู้ประสานงานห้างหุ้นส่วนจำกัด อมอร์4569 และ นางภัทรา ลาภิกานนท์ ที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัด อมอร์4569 พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิจัย วว. ประกอบด้วย ดร.กฤติยา ทิสยากร ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) นางสาวชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกิจ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.) และ ดร.สิทธิพงศ์ สรเดช นักวิจัยอาวุโส ศนส. ในฐานะหัวหน้าโครงการบริการวิจัย พร้อมคณะนักวิจัยผู้ร่วมโครงการ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากไพลเป็นส่วนประกอบ มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำนวน 6 ผลิตภัณฑ์ โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากไพล ซึ่งเป็นสมุนไพร Product Champion ที่ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. มีความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะ คุณภาพ และมาตรฐานของน้ำมันหอมระเหย
ทั้งนี้ "ไพล" (Zingiber cassumunar Roxb) เป็นสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดูแลผิว โดยการพัฒนาจะให้ความสำคัญกับการออกแบบสูตรตำรับให้มีความคงตัวที่เหมาะสม และการประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และรองรับการต่อยอดสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการตอกย้ำบทบาทของ วว. ในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรไทย ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ความอ่อนโยน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจสมุนไพรของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Expert Center of Innovative Herbal Products : InnoHerb) วว. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา บริการวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ บริการที่ปรึกษา สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรอย่างครบวงจร มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการ วทน. : โทร. 0 2577 9000