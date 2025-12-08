วว. ประสบผลสำเร็จนำผลงานวิจัยคว้ารางวัลการประกวดระดับนานาชาติ เพิ่มมูลค่าทรัพยากรในประเทศสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์

คณะนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประสบผลสำเร็จสามารถคว้ารางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ จากสาธารณรัฐเกาหลี และเขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยผลงานเพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรในประเทศ สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมสุขภาพและการเกษตรสากล
ผลงานของทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
เวทีที่ 1. รางวัล Grand Prize รางวัลสูงสุดของการจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ “2025 Seoul International Invention Fair” (SIIF 2025) ซึ่งมีผลงานจากนานาประเทศกว่า 40 ประเทศ เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการกว่า 1,000 ผลงาน จัดโดย Korea Invention Promotion Association (KIPA) ณ COEX Convention & Exhibition Center สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 3 - 6 ธันวาคม 2568 โดย วว. ได้รับรางวัลจาก 2 ผลงานคุณภาพ ได้แก่
ผลงาน “นาโนไลปิดแคริเออร์ปอเทือง : นวัตกรรมสารสกัดใหม่สำหรับเครื่องสำอาง” วิจัยและพัฒนา โดย ดร.กัญญาณัฐ แก้วเอียด และดร.ภัทราวีร์ ทองอ่อน จาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. ผลงานมีจุดเด่นคือ การพัฒนาปอเทืองจากสมุนไพรพื้นบ้านสู่สารออกฤทธิ์เชิงนวัตกรรมในเครื่องสำอาง ด้วยกระบวนการสกัดอัลตราโซนิกร่วมกับ RSM และเทคโนโลยีอนุภาคไขมันนาโน (NLC) ที่ช่วยเพิ่มความเสถียรและการซึมผ่านของสารสำคัญ สารสกัดมีความปลอดภัยสูงและให้ประโยชน์ต่อผิวหลายด้าน เช่น กระตุ้นคอลลาเจนและอีลาสติน ลดการอักเสบ ช่วยสมานแผล และเพิ่มความกระจ่างใส ผลงานวิจัยพัฒนานี้จะส่งผลให้ปอเทืองมีมูลค่าเพิ่มและมีศักยภาพต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางต่อไป
ผลงาน “สารสกัดเปลือกกล้วยหอมทองเพิ่มมูลค่าเชิงนิเวศ สำหรับผลิตภัณฑ์กันแดดชีวภาพสมรรถนะสูง” (Eco-Valorized Banana Peel Extract for High-Performance Bioactive Sunscreen) ผลงานวิจัยและพัฒนา โดย ดร.สมกมล อินทวงค์, ดร.ธัญชนก เมืองมั่น และนางสาวมณีรัตน์ จัตตุลาภา จาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร และศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) วว. ได้รับรางวัล Bronze Prize จาก KOREA INVENTION PROMOTION ASSOCIATION ผู้จัด SEOUL INTERNATIONAL INVENTION FAIR และได้รับรางวัล NRCT SPECIAL AWARD for the excellent invention จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ด้วย
เวทีที่ 2. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal Award) จากเวทีนานาชาติ The 5th Asia Exhibition of Innovations and Inventions Hong Kong (AEII 2025) และ รางวัล Special Award จาก City University of Hong Kong จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2568 ณ Hong Kong Convention And Exhibition Centre เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับรางวัลจากนำเสนอผลงาน “Durian Health-Scan : โปรแกรมตรวจจับโรคกิ่งแห้งในต้นทุเรียนโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ” บูรณาการวิจัยและพัฒนา โดย ดร.สาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา และนายมนตรี แก้วดวง ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. พร้อมด้วย ผศ.อมรศรี ขุนอินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดร.รุ่งนภา แก้วทองราช สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ผลงาน “Durian Health-Scan : โปรแกรมตรวจจับโรคกิ่งแห้งในต้นทุเรียนโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ” มีจุดเด่นคือ เป็นระบบอัจฉริยะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนอย่างยั่งยืน โดยการตรวจจับและวินิจฉัยโรคกิ่งแห้งอย่างรวดเร็วและแม่นยำสูงถึงร้อยละ 95 เพื่อใช้ในสวนทุเรียนขนาดใหญ่
ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมถึงความสำเร็จของคณะนักวิจัย วว. และภาคีเครือข่ายดังกล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจของ วว. อีกครั้งที่ผลงานเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ วว. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ SMEs ร่วมกับรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรภายใต้กรอบการพัฒนาความยั่งยืนโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs) ภายใต้การพัฒนาความยั่งยืนตามกรอบ ESG Framework ที่ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลที่ดี (Governance) โดย วว. กำหนดทิศทางการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “สร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรม SME และชุมชนผ่านระบบนิเวศ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน”
