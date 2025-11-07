วช. แถลงความสำเร็จนักประดิษฐ์ไทย คว้ารางวัลจากเวที iENA 2025 ประเทศเยอรมนี

วช. แถลงความสำเร็จนักประดิษฐ์ไทยคว้า 29 รางวัลจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติ “iENA 2025” ประเทศเยอรมนี ทั้งเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษจากองค์กรนวัตกรรมระดับโลก ตอกย้ำศักยภาพนักวิจัยและเยาวชนไทยบนเวทีโลก พร้อมจัดเสวนา “Award-Winning Thai Innovations: Inspiring Ideas for the Future” ถ่ายทอดแรงบันดาลใจสู่คนรุ่นใหม่
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการแถลงข่าวผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทยที่ได้รับรางวัลจากเวที “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products" (iENA 2025) โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีอีกครั้งในความสำเร็จของนักประดิษฐ์ไทยที่คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวดในเวที “The International Trade Fair – Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2025) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งจัดขึ้นโดย AFAG Messen und Ausstellungen GmbH ร่วมกับสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ (IFIA) โดยมีผลงานเข้าร่วมกว่า 500 ผลงาน จากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยมีผลงานเข้าร่วมจำนวน 29 ผลงาน จาก 10 หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และสถาบันการศึกษา ผลงานของนักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงจากภายในงานและยังได้รับรางวัล Special Prize
on Stage จากองค์กรประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ อาทิ รางวัล IFIA Award for Green Invention จาก International Federation of Inventors’ Association จากผลงานเรื่อง “พัฒนากระบวนการทดสอบ H.R.C. Fuse แบบอัตโนมัติ” โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, รางวัล FIRI Special Award จาก The First Institute Inventors and Researchers in I.R. Iran สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จากผลงานเรื่อง “แอปพลิเคชั่นการจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleXA“ โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, รางวัล CAI Special Award จาก China Association of Inventions สาธารณรัฐประชาชนจีนจากผลงานเรื่อง “ซาโร แคลเซียม พลัส: นวัตกรรมแคลเซียมชีวภาพจากการอัปไซเคิลปลาหมอคางดำชนิดพันธุ์ต่างถิ่น“ โดย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และรางวัล INNOPA Special Award จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จากผลงานเรื่อง “นวัตกรรมตรวจวัดค่าคอเลสเตอรอลและประเมินสุขภาพหลอดเลือดแบบไม่รุกล้ำพร้อมระบบติดตามผลแบบเรียลไทม์เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล” โดย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นอกจากนี้ วช. ได้จัดเวทีเสวนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “Award-Winning Thai Innovations: Inspiring Ideas for the Future” โดย ผู้ได้รับรางวัลจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากเวที The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products ประกอบด้วย
ผลงานระดับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร
- ผลงานเรื่อง “เชลล์เฮมพ์คอมโพสิต: วัสดุคอมโพสิตมวลเบาจากแกนกัญชงผสมซีเมนต์และเปลือกหอย” (รางวัลเหรียญทอง)
- ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมไม้โครงสร้างจากวัสดุชีวมวล ช่วยลด PM 2.5 และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์” (รางวัลเหรียญทอง)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ ดำจุต
- ผลงานเรื่อง “ซาโร แคลเซียม พลัส: นวัตกรรมแคลเซียมชีวภาพจากการอัปไซเคิลปลาหมอคางดำชนิดพันธุ์ต่างถิ่น” (รางวัล Special Prize on Stage จาก China Association of Inventions สาธารณรัฐประชาชนจีน)
3. ดร.วลัญช์รัก พุ่มชลิต
- ผลงานเรื่อง “โคมไฟหวายเทียมจากขยะหลอดยาสีฟันพลาสติก” (รางวัล Special Prize จาก Hong Kong Delegation)
ผลงานระดับเยาวชนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ได้แก่
1. นายกิตติพัชญ์ ยืนยงวัฒนากูล
- ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมตรวจวัดค่าคอเลสเตอรอลและประเมินสุขภาพหลอดเลือดแบบไม่รุกล้ำพร้อมระบบติดตามผลแบบเรียลไทม์เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล” (รางวัลเหรียญทอง และรางวัล Special Prize on Stage จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
2. นายบุริศ เบญจรัตนานนท์
- ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมตรวจจับและชะลอภาวะการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่ำที่ปรับความเข้มอัตโนมัติตามการตอบสนองของกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุ” (รางวัลเหรียญทอง และรางวัล Special Prize จาก China Youth Delegation สาธารณรัฐประชาชนจีน)
3. นายปุญญพัฒน์ ทองพิทักษ์ถาวร
- ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมเสริมวอล์คเกอร์อัจฉริยะ เพื่อลดแรงในการเคลื่อนไหว และเพิ่มความปลอดภัย ในการเดินสำหรับผู้สูงอายุ” (รางวัลเหรียญทอง)
ทั้งนี้ การแถลงข่าวในครั้งนี้ มุ่งหมายในการเผยแพร่ความสำเร็จของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศบนเวทีนานาชาติ ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ได้รับรางวัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน นักวิจัย และนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ได้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน