อว.สนับสนุนนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยสู่เวทีสากล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ ในงาน “อว.แฟร์ 2025“

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่ผู้ประดิษฐ์และนักวิจัยไทยผู้คว้ารางวัลจากเวทีนานาชาติ “Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony” ภายในงาน “อว.แฟร์ 2025” ณ เวทีกลาง ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวแสดงความยินดี แก่คณะนักประดิษฐ์และนักวิจัย พร้อมด้วย นายวิเชียร สุขสร้อย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกล่าวชื่นชมและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับรางวัลทั้งนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้กล่าวรายงานถึงผลการดำเนินงานและความสำเร็จของนักประดิษฐ์นักวิจัยในเวทีนานาชาติ
ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่คว้ารางวัลจากเวทีสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ซึ่งทุกท่านได้สร้างชื่อเสียงและนำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทย กระทรวง อว. ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ การผลักดันผลงานสู่เวทีโลกคือกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับนานาประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติที่ดำเนินโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่เวทีนานาชาติมากว่า 10 ปี ตลอดจนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกันสนับสนุนนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก และขอชื่นชมความสำเร็จของทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
นายวิเชียร สุขสร้อย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ขอชื่นชม วช. ที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ให้มีพื้นที่นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมนี้ถือเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงงานวิจัยและนวัตกรรมไทยกับโอกาสใหม่ ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การตลาด และความร่วมมือระหว่างประเทศ อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงผู้คิดค้นกับภาคธุรกิจและพันธมิตรต่างประเทศ เพื่อให้ผลงานสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์และเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ กระทรวง อว. พร้อมสนับสนุนให้กิจกรรมนี้เดินหน้าด้วยนโยบาย การประสานความร่วมมือ และการเสริมศักยภาพนักประดิษฐ์และนักวิจัยในทุกมิติ เพื่อให้ผลงานของคนไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้การนำของ วช. จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยก้าวอย่างมั่นคงและมีบทบาทเชิงรุกบนเวทีนวัตกรรมโลก
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกย่องความสำเร็จของผู้ที่ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไปคว้ารางวัลระดับโลก สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในมาตรฐานฝีมือของคนไทย วช. มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรม จึงดำเนินโครงการส่งเสริมผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เวทีนานาชาติมากว่า 10 ปี โดยได้รับมอบหมายจากองค์กรประดิษฐ์ระดับโลก เช่น IFIA, WIIPA และ CAI ให้เป็นหน่วยงานหลักของไทยในการคัดเลือกผลงานเข้าประกวด พร้อมแสวงหาความร่วมมือใหม่เพื่อให้นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยได้แสดงศักยภาพ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และพัฒนาผลงานให้ทันสมัย สอดรับกับความต้องการของโลกยุคปัจจุบัน ทั้งนี้เป้าหมายสำคัญคือการขยายโอกาสให้ผลงานได้รับการยอมรับในระดับสากล เปิดตลาดสู่ต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพเชิงพาณิชย์ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้แข่งขันในตลาดโลกได้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและความก้าวหน้าของประเทศ
ในปีงบประมาณ 2568 วช. ได้รับมอบหมายจากองค์กรประดิษฐ์ระดับนานาชาติ อาทิ International Federation of Inventors' Associations (IFIA), World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) และ China Association of Inventions (CAI) ให้เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยในการเปิดรับสมัคร พิจารณา และกลั่นกรองผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติในนามประเทศไทยจากการดำเนินงาน
ในช่วงปี 2568 นี้ นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยสามารถคว้ารางวัลรวมกว่า 500 ผลงาน จาก 11 เวทีนานาชาติ ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ดังนี้
1) เวที “The 50th International Exhibition of Inventions Geneva”
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยนักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองเกียรติยศจำนวน 18 รางวัล และได้เหรียญรางวัลประเทศต่างๆ ได้แก่เหรียญทองจำนวน 7 รางวัล เหรียญเงิน 48 รางวัล และเหรียญทองแดง 42 รางวัล
2) เวที “The 36th International Invention, Innovation & Technology Exhibition” (ITEX 2025)
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย โดยนักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลเหรียญรางวัลประเภทต่าง ๆ ได้แก่ เหรียญทองจำนวน 68 รางวัล เหรียญเงินจำนวน 34 รางวัล และเหรียญทองแดงจำนวน 5 รางวัล
3) เวที “The 18th International Invention and Innovation Show” (INTARG® 2025)
ณ เมืองคาโตไวซ์ สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยนักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัล The Best Foreign Innovation Award และ Platinum Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงาน และได้รับเหรียญทองจำนวน 26 รางวัล
4) เวที “The 8th China (Shanghai) International Invention & Innovation Expo 2025"
ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลประเภทต่างๆ ได้แก่
เหรียญทองจำนวน 53 รางวัล และเหรียญเงินจำนวน 9 รางวัล
5) เวที “2025 Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2025)
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยนักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลประเภทต่างๆ ได้แก่ เหรียญทองจำนวน 90 รางวัล เหรียญเงินจำนวน 29 รางวัล และเหรียญทองแดงจำนวน 6 รางวัล
6) เวที “WorldInvent Singapore 2025” (WoSG)
สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในรูปแบบออนไลน์ โดยนักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลประเภทต่างๆ ได้แก่ เหรียญทองจำนวน 2 รางวัล และเหรียญเงินจำนวน 9 รางวัล
7) เวที “Korea-International Youth Olympiad 4i” (KIYO 2025)
สาธารณรัฐเกาหลี ในรูปแบบออนไลน์ โดยนักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลประเภทต่างๆ ได้แก่ เหรียญทองจำนวน 8 รางวัล เหรียญเงินจำนวน 8 รางวัล และเหรียญทองแดงจำนวน 3 รางวัล
8) เวที “The 4th Silicon Valley International Inventions Festival” (SVIIF 2025)
ณ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยนักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัล Semi-Grand Prix ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของงาน และสามารถคว้าเหรียญรางวัลประเภทต่างๆ ได้แก่ เหรียญทองจำนวน 16 รางวัล และเหรียญเงินจำนวน 5 รางวัล
9) เวที “2025 America Innovation Invention Exhibition” (AIIE 2025)
ณ สหรัฐอเมริกา ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการประกวดและจัดแสดงในวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2568 ที่จะถึงนี้
10) เวที “The 11th International Exhibition of Inventions” (IEI 2025)
ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีกำหนดการประกวดและจัดแสดง ในวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2568 ที่จะถึงนี้
11) เวที “Indonesia Inventors Day 2025” (IID 2025) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยในเวทีนี้มีกำหนดการประกวดและจัดแสดง ในวันที่ 11 – 14 กันยายน 2568 ที่จะถึงนี้
ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้นักประดิษฐ์ใหม่พร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ โดย วช. พร้อมทำหน้าที่ในการผลักดันและสนับสนุนให้ผลงานไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล ผลักดันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมบนเวทีโลก