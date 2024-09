“ศุภมาส” หนุน สกสว. ขับเคลื่อนการใช้ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน “TRIUP FAIR 2024” ดึงภาครัฐ-เอกชน ยกระดับคุณภาพชีวิต

วันนี้(24 ก.ย.) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2567 หรือ TRIUP FAIR 2024 ภายใต้แนวคิด “Impact Journey to Ignite Thailand : เส้นทางการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับหน่วยบริหารจัดการทุนทั้ง 9 แห่งและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผนึกกำลังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวรายงาน และมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์นางสาวศุภมาส กล่าวว่า กระทรวง อว. ได้ผลักดันให้เกิดพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือ TRIUP ACT ที่ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดในการเป็นเจ้าของผลงานวิจัย และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยเเละนวัตกรรมในวงกว้าง โดยในปี 2567 กองทุน ววน. ภายใต้การกำกับของกระทรวง อว. ได้จัดสรรงบประมาณในกรอบใหม่ที่มุ่งเน้นสนับสนุนกิจกรรมที่ผลักดันให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมถูกนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นรมว.อว. กล่าวต่อว่า การจัดงาน TRIUP Fair ถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ โดยจะเป็น One Stop Service ที่รวมเอาระบบนิเวศการให้บริการตั้งแต่ผู้ผลิตตลงานวิชัยไปจนถึงผู้ใช้ประโยชน์ และเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาสังคม ให้มาร่วมกันสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เติบโตไปด้วยกัน ทั้งนี้ กระทรวง อว. พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และเป็นแรงหนุนสำคัญให้ภาคเอกชน และนักวิจัยผลักดันผลงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศต่อไปรศ.ดร.ปัทมาวดี กล่าวว่า เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้เพื่อตอบพันธกิจของหน่วยงานตอบนโยบายรัฐบาล และตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนและประชาชนทุกระดับ สกสว. พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร ภายใต้ 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย (PMU) 9 แห่ง, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย รวมถึงหน่วยงานที่มีกลไกส่งเสริมภาคธุรกิจรวมกว่า 50 หน่วยงาน จึงได้ร่วมกันจัดงาน TRIUP FAIR 2024 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “Impact Journey to Ignite Thailand : เส้นทางการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” ซึ่งเป็นการจุดพลังและเดินหน้าขับเคลื่อนการนำ ววน. ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งมั่นที่จะใช้ ววน. ไปช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม และพาประเทศไทยพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทั้งนี้ งาน TRIUP FAIR 2024 จะจัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน พ.ศ. 2567 ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย โซน Innovation Showcase โซน Business Matching โซน RU Ecosystem รวมทั้งกิจกรรมเวทีกลางและการอบรม นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลและประกาศเชิดชูเกียรติผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2567 TRIUP Awards 2024 : Research Utilization with High Impact เพื่อยกย่องและสร้างความตระหนักในคุณค่าของผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมซึ่งเป็นต้นแบบของผลงานที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์จนสร้างผลกระทบสูง[ ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกย่องหน่วยงานหรือนักวิจัย (Inventor) ผู้คิดค้นผลงานที่สร้างผลกระทบสูงหน่วยงานหรือผู้ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมขับเคลื่อน (Intermediary) และหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ (User) ซึ่งทำหน้าที่ผลักดันการนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำหรับการพัฒนาหรือแก้ปัญหาสำคัญของประเทศผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม (TRIUP FAIR 2024) สามารถลงทะเบียนและติดตามข้อมูลการจัดงานได้ที่ www.triupfair.net หรือสอบถามได้ที่ info.triupfair2024@gmail.com