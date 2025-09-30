“Percy” เปิดตัวครีมกันแดดล่องหนสุดปัง! ดึงหนุ่มฮอต “ภณ-ธนภณ” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์คนแรก

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ “Percy” แบรนด์รุ่นใหม่มาแรงภายใต้การบริหารของ “คุณเนตรนภิส ภัทรอเนกสิน” Managing Director บริษัท เพียว คอสเมติก แลบบอราทอรีส์ จำกัด พร้อมเดินหน้าบุกตลาดคอสเมติก และเปิดตัวผลิตภัณฑ์แรกกับ Percy Watery UV Expert Sunscreen SPF 50+ PA++++ ครีมกันแดดล่องหนที่ผิวจะรัก ด้วยเนื้อวอเทรี่บางเบาเกลี่ยง่าย ไม่ทิ้งคราบขาว ไม่รบกวนเมคอัพ แต่ทรงพลังในการปกป้องผิวครบทั้ง UVA/UVB ปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าด้วย Active Blue Light Profection รวมถึงมลภาวะต่าง ๆ พร้อมเติมความชุ่มชื่นด้วย MoistShield HA & Aloe Vera ให้ผิวชุ่มชื่นอิ่มน้ำได้ยาวนานตลอดวัน
พร้อมกันนี้ยังเปิดตัวแบบสุดปังด้วยการคว้าตัว “ภณ-ธนภณ เอี่ยมกำชัย” นักแสดงหนุ่มสุดฮอตนั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์คนแรก ในงาน “Percy Grand Opening Presenter With PON” ที่มาร่วมพูดคุยเปิดเคล็ดลับผิวกระจ่างสดใส และบอกเล่าถึงความพิเศษของ Percy Watery UV Expert Sunscreen SPF 50+ PA++++ กันแบบจัดเต็ม และยังมีกิจกรรมสุดพิเศษที่ให้แฟนคลับของ “ภณ” ได้ใกล้ชิดกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุด ๆ
โดยเฉพาะในช่วงเล่นเกมที่งานนี้จัดมาให้แบบฟิน ๆ กันหลายเกม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เรียกรอยยิ้ม เสียงหัวเราะกันได้ตลอดทั้งงาน ก่อนปิดท้ายกับช่วงแฟนไซน์และช่วงพูดคุยกันอย่างจุใจกับ “ภณ” ร่วมสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดีไปพร้อม ๆ กัน
“Percy” ยังมีกิจกรรมดี ๆ ให้ได้ติดตามตลอดทั้งปี โดยสามารถติดตามข่าวสาร และสั่งซื้อสินค้า “Percy” ได้ที่ Percy Official ทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หรือ Line Official : @percyofficial
