ส่อง 2 SME ไทยโตแรงในร้านเซเว่นฯ “มิซึมิ-กันแดดตัวดัง” และ “ปลาเส้น FULL FISH” ขาย 7 เดือนยอดขาย 30 ล้าน!

การเติบโตของ SME ไทยยุคใหม่ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากการฟังเสียงของลูกค้า การมองเห็นปัญหาเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างตรงจุด และมีพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน ดังเช่นเรื่องราวความสำเร็จของแบรนด์ MIZUMI และ FULL FISH สอง SME ไทยยืนหนึ่งเรื่องการเติบโตอย่างรวดเร็ว เริ่มต้นจาก “ปัญหาเล็กๆ ส่วนตัว” และ“กิจการครอบครัวในท้องถิ่น” แต่ต้องสร้างสินค้าให้แมสเข้าถึงผู้บริโภคทุกวัย จนในวันนี้ได้ก้าวขึ้นเป็นสินค้าขายดีบนเชลฟ์ เซเว่น อีเลฟเว่น ที่มุ่งสนับสนุน SME ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน และต่อยอดสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้
MIZUMI – กันแดดตัวดัง จากใจคนผิวแพ้ง่าย สู่สินค้าแมส ขายดีในเซเว่นฯ
จุดเริ่มต้นของแบรนด์ MIZUMI ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี 2557 วริษฐา สืบพันธ์วงษ์ CEO&Founder บริษัท มิซึฮาดะ กรุ๊ป จำกัด อายุเพียง 26 ปี ตอนนั้นตัวเองมีปัญหาที่เธอมีผิวแพ้ง่ายมาก แพ้กันแดดแทบทุกยี่ห้อในท้องตลาด มองไม่เห็นทางเลือกที่ตอบโจทย์คนผิวแพ้ง่ายในตลาดกันแดด จึงตัดสินใจพัฒนาสูตรเอง โดยใช้เวลาเกือบ 2 ปี ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต พัฒนาสูตรที่ทั้งอ่อนโยนและปกป้องได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมส่งตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัยในระดับสากล จนออกมาเป็น กันแดดหลอดฟ้า-ฮีโร่ของแบรนด์ หรือ 100% Physical Sunscreen ที่ปราศจากแอลกอฮอล์ น้ำหอม และพาราเบน
“ช่วงนั้นลองมาหลายตัวแต่ก็แพ้ แดง คัน หรือเป็นผด จนคิดว่าถ้าไม่มีใครทำให้เราได้ เราก็ต้องทำเอง จากนั้นจึงเริ่มศึกษาส่วนผสมต่างๆ อย่างจริงจัง จนค้นพบว่ากันแดดแบบ Physical 100% ที่ใช้ Zinc Oxide และ Titanium Dioxide เหมาะกับคนผิวแพ้ง่าย คนเป็นสิว หรือคนที่เพิ่งทำเลเซอร์มา สามารถลดความเสี่ยงการระคายเคือง” วริษฐาเล่า
ด้วยเหตุผลส่วนตัว สู่แรงบันดาลใจให้ตัดสินใจสร้างแบรนด์ของตัวเองภายใต้ชื่อ MIZUMI (มิซึมิ) ด้วยเงินลงทุนเพียง 1 ล้านบาท เมื่อปี 2557 และขยายผลิตภัณฑ์ เป็นกันแดดหลอดส้ม (กันน้ำ) และสินค้าเซรั่ม, เจลแต้มสิวสำหรับวัยรุ่น โดยเน้นตลาดออนไลน์มาตั้งแต่แรกเริ่ม สามารถสร้างฐานแฟนคลับเหนียวแน่น เพราะลูกค้าที่เคยแพ้กันแดดก็สามารถใช้ได้อย่างสบายใจ
แน่นอนช่วงโควิด คือจุดเปลี่ยนสำคัญของแบรนด์ เพราะยอดขายออนไลน์พุ่ง ส่งผลให้เป็นที่รู้จักในหมู่วัยรุ่นมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จากนั้นสินค้าก็ได้เข้าสู่โมเดิร์นเทรด รวมถึงเข้าวางจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย สินค้าแรกที่เข้าคือ “น้องมิมิ” เจลแต้มสิวแบบซอง ตามมาด้วย กันแดดหลอดฟ้าและบอดี้กันแดด สินค้าขายดีในหมวดบิวตี้ที่มาแรงในร้านเซเว่นฯ ล่าสุดเอาใจสายบล็อกแดด ได้ปล่อยสินค้าตัวใหม่ มิซึมิ ยูวี อัลติเมท แมตต์ แอนด์ ออยล์ คอนโทรล ซันสกรีน 5 กรัม กันแดดสูตรแมตต์ที่คนไทยเรียกร้องมากที่สุด เหมาะกับคนผิวมัน ผิวผสม ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ออก Outdoor บ่อยๆ
“การได้เข้ามาจำหน่ายที่เซเว่นฯ ไม่ใช่แค่เพิ่มยอดขาย แต่เซเว่น อีเลฟเว่น ช่วยให้เราได้เรียนรู้ระบบการทำงานที่มีมาตรฐานสูงมาก ตั้งแต่การบริหารสต็อก การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงการทำสินค้าใหม่ให้เหมาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคในวงกว้าง และเป็นพื้นฐานให้เราต่อยอดไปสู่การส่งออกสู่ตลาดเวียดนาม และมาเลเซีย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากทั้งผู้ใช้จริง และบล็อกเกอร์” วริษฐากล่าว
FULL FISH – ปลาเส้นคุณภาพเยี่ยมจากครอบครัวไทย ยอดขายโตแรง 7 เดือน 30 ล้าน
อีกด้านหนึ่งของ SME ไทยสายสแน็ค FULL FISH (ฟูฟิช) เกิดจากธุรกิจครอบครัวที่ขายปลาเส้นในรูปแบบของฝากท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี 2547 การเปลี่ยนผ่านสำคัญคือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างแบรนด์ใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ให้สินค้ามีอายุเก็บรักษานานขึ้น และจดจำง่าย โดยอำพูล เอื้อจงมานี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาสมุทร จำกัด ผู้บริหารรุ่นใหม่ที่กลับมาช่วยต่อยอดธุรกิจครอบครัว ด้วยการพลิกวิธีคิด เพียงต้องการสร้างแบรนด์จริงจัง มีแพ็คเกจจิ้งที่ได้มาตรฐาน FULL FISH จึงเป็นแบรนด์ปลาเส้นแบรนด์แรกของโรงงานที่มีบรรจุภัณฑ์ทันสมัย เก็บรักษาได้นาน และสร้างความจดจำให้ลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
FULL FISH โดดเด่นในฐานะขนมขบเคี้ยวที่ใช้การอบ แทนการทอด ปริมาณคุ้มค่า ราคาเข้าถึงง่าย โดยมีรสบาร์บีคิวเป็นเบอร์หนึ่งในใจผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาดเริ่มจากร้านขายของฝาก สู่โมเดิร์นเทรด และการเข้าสู่ เซเว่นฯ ผ่านโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการSME ทำให้สามารถทดลองตลาดในสเกลเล็ก ก่อนขยายสาขาอย่างรวดเร็ว
“อีกหนึ่งความสำเร็จของ FULL FISH คือการได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ของเซเว่น อีเลฟเว่น ด้วยการทดลองวางขายสินค้าพิเศษในบางสาขา จากนั้นด้วยยอดขายที่ดีและความสนใจจากลูกค้าทั้งไทยและนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เซเว่นฯ ขยายสาขาวางจำหน่าย FULL FISH เพิ่มมากขึ้น ทำให้ปี 2568 (ถึงเดือนกค.) สามารถทำยอดขาย 30 ล้านบาท มีการเติบโตต่อเนื่อง” อำพูล กล่าว
ปัจจุบันมีจำหน่ายในเซเว่นฯ ทั้งหมด 5 รสชาติยอดนิยม ได้แก่ บาร์บีคิว (Best Seller) ปูอัด เผ็ดศรีราชา ไก่ย่างบาร์บีคิว และล่าสุด รสหมึกย่าง นอกจากตลาดไทย FULL FISH ยังส่งออกไปยังหลายประเทศในเอเชีย ได้แก่ เวียดนาม ลาว สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย และบางประเทศตะวันออกกลาง รสชาติที่นิยมในต่างประเทศ ได้แก่ บาร์บีคิว, เผ็ดศรีราชา และปูอัด ตอบโจทย์ทั้งวัยทำงานและนักท่องเที่ยว
อย่างไรก็ตามทั้ง MIZUMI และ FULL FISH สะท้อน 3 แนวคิดที่ SME ไทยสามารถเรียนรู้ได้ รู้คุณค่าที่มอบให้ผู้บริโภคMIZUMI สื่อสารชัดเจนเรื่อง “กันแดดเพื่อผิวแพ้ง่าย” ขณะที่ FULL FISH เน้น “อร่อย คุ้มค่า โปรตีนสูง”ปรับตัวทันยุค ทันเทรนด์ ทั้งสองแบรนด์ใช้ช่องทางออนไลน์และแพลตฟอร์มใหม่ ๆ อย่าง TikTok และอีคอมเมิร์ซ ตลอดจนปรับสูตร พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ มองเกมระยะยาว ไม่เพียงมองยอดขายวันนี้ แต่สร้างความเชื่อมั่นและแบรนด์ที่ยั่งยืน พร้อมต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ
* * * คลิก Like เพื่อมาเป็นแฟนเพจของหน้า "SMEsผู้จัดการ" รับข่าวสารในแวดวงธุรกิจเอสเอ็มอีที่สมบูรณ์แบบที่สุด* * *