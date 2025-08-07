กันแดดยุคใหม่ เบลอผิว เบลอสิว ไม่อุดตันกับ iblanc Langsat Sun Protection SPF50 PA++

ในโลกของรังสียูวีที่จู่โจมผิวหน้าทุกวัน ครีมกันแดดจึงเป็นไอเทมสำคัญที่ต้องใช้เป็นประจำให้เป็น รูทีน เพื่อทำหน้าที่เป็นปราการด่านหน้าในการปกป้องผิวแบบเต็มรูปแบบ การเลือกใช้ครีมกันแดดสูตรอ่อนโยนเป็นประจำ นอกจากจะช่วยปกป้องผิวจากรังสียูวีที่เป็นอันตรายต่อผิวหน้าได้แล้ว ยังสามารถช่วยลดการระคายเคืองซึ่งเป็นกลไกของการเกิดสิวอย่างได้ผลอีกด้วย
กันแดดยุคใหม่ ต้องไม่ใช่แค่ “กันแดดได้” แต่ต้อง บำรุงลึก ฟื้นฟูผิว และป้องกันผิวแก่ก่อนวัยได้ไปพร้อม ๆ กัน “iblanc Langsat Sun Protection SPF50 PA++” คือตัวอย่างของนวัตกรรมสกินแคร์ที่รวม “Active ระดับเวชสำอาง” กับ “สารกันแดดนำเข้า photostable” ที่ผสมผสานเข้ากันได้อย่างลงตัว เป็นกันแดดที่คิดค้นมาเพื่อทุกสภาพผิว โดยเฉพาะคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายมาก เป็นกันแดดที่ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงขึ้น ไม่แห้งลอก ช่วยให้ผิวทนแดดได้ดี และยังเหมาะกับผู้ที่ใช้ยาแต้มสิว หรือกรดวิตามินเอได้อีกด้วย
ทำไมกันแดด “iblanc Langsat Sun Protection SPF50 PA++” ถึงเหมาะกับคนเป็นสิว?
เพราะสารสกัดทุกตัวของครีมกันแดดนี้ มีงานวิจัยรองรับว่าเหมาะสำหรับทุกสภาพผิว โดยเฉพาะผิวแพ้ง่ายมากรวมไปถึงผิวที่มีปัญหาสิวทุกประเภท ด้วยคุณสมบัติหลักที่นอกจากจะช่วยป้องกันแสงแดดได้ย่างดีเยี่ยมแล้ว ยังช่วยฟื้นบำรุงให้ผิวแข็งแรงตั้งแต่พื้นฐานได้ในหนึ่งเดียว อีกทั้งยังช่วยปลอบประโลมผิวและลดรอยสิวอย่างได้ผล
ครีมกันแดดมีเนื้อสัมผัสบางเบาสบายผิว ไม่รบกวนเมคอัพ ไม่ทิ้งคราบ ผิวดูฉ่ำน้ำแต่ไม่มันเยิ้ม และยังให้การปกป้องครบทั้ง UVA, UVB, Blue light อีกทั้งยังมีวิตามิน B3 ช่วยลดความมัน ลดสิว ไม่อุดตันรูขุมขน ไม่มีส่วนผสมของ Avobenzone แอลกอฮอล์ และน้ำหอม ด้วยพลังของสารสกัดหลักจากใบลางสาดสามารถช่วยลดเลือนรอยดำคล้ำจากสิวได้สูงถึง 23% ภายใน 8 สัปดาห์ จึงเป็นอีกหนึ่งบิวตี้ไอเทมที่ควรมีติดไว้กับผิวหน้า เพื่อผิวเรียบเรียนสดใสไกลสิวในทุกๆวัน
บอกลาสิว ปกป้องผิวสวยจากแสง UV ด้วย “iblanc Langsat Sun Protection SPF50 PA++” ขนาด 30 กรัม ราคา 790 บาท สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์ ได้แก่ Facebook Page: iblanc thailand เพจหลักบริษัท, Instagram: iblancthailand, Tiktok: @iblanc_official, Shopee: iblanc thailand official, Line: @iblancthailand