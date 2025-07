GLOCONเปลี่ยนชื่อลดพาร์ลุยอุตสาหกรรมความงาม

"โกลบอล คอนซูเมอร์"เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "มาดาม ไบโอไซเอนซ์" และเปลี่ยนชื่อเทรด “MADAME” เพื่อมุ่งเน้นสู่ธุรกิจความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ “มาดามหลุยส์” พร้อมลดมูลค่าพาร์จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็น 1.50 บาท และให้ลดทุนชำระแล้ว 1,030,213,260.90 บาท มาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้น 35,668,516.00 บาท และชดเชยผลขาดทุนสะสม

นางสาว อิงฟ้า เพชรวิภูษิต รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 ว่าบริษ้ทเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท มาดาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จากเดิม “GLOCON” เป็น “MADAME” เพื่อมุ่งเน้นสู่ธุรกิจความงามและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ “มาดามหลุยส์” ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ใหม่ของธุรกิจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้อนุมัติการรวมพาร์ (Par Value Consolidation) จากมูลค่าพาร์เดิม 0.50 บาท ต่อหุ้น เป็นมูลค่าพาร์ใหม่ 1.50 บาท ต่อหุ้น รวมถึงอนุมัติการลดทุนชำระแล้ว จำนวน 1,030,213,260.90 บาท มาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้น จำนวน 35,668,516.00 บาท และชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทซึ่งมี จำนวน 1,001,274,085.00 บาท โดยชดเชยจำนวน 994,544,744.90 บาท ออกทั้งหมดสำหรับธุรกิจ “มาดามหลุยส์” ได้เริ่มเข้ามาบริหารและดำเนินงานโดย GLOCON อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กันแดด และครีมบัวหิมะ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกจากทั้งผู้บริโภคในประเทศและตลาดต่างประเทศปัจจุบัน “มาดาม ไบโอไซเอนซ์” ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหลายรายการภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ Snow Lotus ที่ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้บริโภค ทั้ง “Snow Lotus Cleansing Serum” ที่เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคม 2567 และมียอดจำหน่ายกว่า 400,000 ขวด ด้วยจุดเด่นด้านการฟื้นฟูผิวแพ้ง่ายและมอบผลลัพธ์ผิวใสแบบ Glass Skin ตามด้วย “Snow Lotus The Cream” สำหรับบำรุงผิวหน้า ซึ่งเปิดตัวในเดือนธันวาคม 2567 และมียอดขายกว่า 200,000 ขวด และในเดือนพฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์กันแดดและครีมบำรุงผิวกายในกลุ่ม “Snow Lotus Sun Drop and Body Cream” พร้อมเดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์สกินแคร์เพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 5 รายการภายในปีนี้สำหรับช่วงครึ่งหลังของปี 2568 “มาดาม ไบโอไซเอนซ์” มีแผนขยายธุรกิจจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวนางสาว อิงฟ้า “ธุรกิจมาดามหลุยส์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายรายการ ล่าสุดคือครีมกันแดดและครีมบำรุงผิวกายสูตรบัวหิมะ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทสามารถลงนามสัญญาจัดจำหน่ายกับพันธมิตรในประเทศลาวและฟิลิปปินส์ได้สำเร็จ ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยผลักดันแบรนด์มาดามหลุยส์ให้ขยายสู่ตลาดระดับภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว”