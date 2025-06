จากสูตรในคลินิกสู่แบรนด์ร้อยล้าน: ทำไม SKINPRO Rx โตได้ 148 ล้านในเวลาแค่ 24 เดือน?

ในช่วงเวลาเพียง 2 ปี แบรนด์เวชสำอางสัญชาติไทยอย่าง SKINPRO Rx สร้างยอดขายทะลุ 148 ล้านบาท เติบโตจากฐานสูตรเวชสำอางที่ใช้ในพรเกษมมายาวนานกว่า 40 ปี สู่แบรนด์ที่กำลังกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ด้วยจุดยืนที่ชัดเจนว่าเป็น "เวชสำอางที่เข้าใจผิวคนไทยอย่างแท้จริง"เบื้องหลังความสำเร็จนี้คือการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของพรเกษมกับกลยุทธ์ธุรกิจที่ทันสมัยโดยทายาทรุ่นสอง หั่ง - สัมมา ศรีปรัชญาอนันต์แบรนด์ที่มีจุดเริ่มต้นในวงการการแพทย์สู่ความตั้งใจในการพัฒนาแบรนด์ให้แข็งแรงบนรากฐานที่มั่นคง SKINPRO Rx คือกรณีศึกษาน่าสนใจของแบรนด์ไทยที่เติบโตด้วยข้อมูล ความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริงจากการรักษาปัญหาผิวหนังมาตลอด 40 ปี ทำให้พรเกษมพัฒนาสกินแคร์ขึ้นมาเพื่อจ่ายให้คนไข้ในคลินิก ซึ่งสกินแคร์ขายดีชนิดที่ว่าคนไข้รักษาสิวหายแล้วก็ยังมาซื้อใช้ต่อ แต่ปัญหาคือคนอยากซื้อ ต้องมาถึงคลินิกเท่านั้นในจุดนี้เองที่ ‘คุณหั่ง - สัมมา ศรีปรัชญาอนันต์’ มองเห็นโอกาสว่า “แล้วทำไมเราไม่เอาของดีที่มีอยู่แล้วในคลินิก มาทำให้ซื้อได้ง่ายขึ้นล่ะ?” จึงเป็นที่มาจากโจทย์การนำผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่ใช้อยู่ในคลินิก มาทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ใช้บริการคลินิกก็หาซื้อได้หลังจากเรียนจบ MBA ที่ Kellogg School of Management และเคยผ่านประสบการณ์ทำงานกับ McKinsey, Shopee และ Pomelo เขาเริ่มพัฒนาแบรนด์ SKINPRO Rx ตั้งแต่อายุ 31 ปี พร้อมนำความรู้ทางธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดมาเสริมเพื่อพัฒนาแบรนด์“คิดว่าง่ายด้วย แต่จริงๆ แล้วยากมาก สกินแคร์เป็น Market ที่ Fragmented มากๆ มีผู้เล่นเยอะ Low barriers to entry ใครก็เข้ามาได้”ความเข้าใจในตลาดที่แข่งขันสูงนี้ ทำให้เขารู้ว่าหากต้องการสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืน ต้องไม่แข่งด้วยราคา หรือความหวือหวาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องยืนอยู่บนคุณค่าจริงของผลิตภัณฑ์ และความเชื่อใจที่แบรนด์สร้างได้ในระยะยาว“สิ่งสำคัญคือการทำให้ลูกค้าเชื่อว่าแบรนด์ของเราเข้าใจเขา และแก้ปัญหาเขาได้จริง”ตอนนี้ครีมในหลอดขาวในตำนานเหล่านั้น กลายเป็นแบรนด์เวชสำอางที่มีกลยุทธ์ชัด เน้นช่องทางการขายออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น และขยาย product line กว่า 40 SKUsจากจุดเริ่มต้นที่ เจลล้างหน้า และ ครีมบำรุงผิว ตอนนี้ SKINPRO Rx พัฒนาสินค้าโดยเน้นที่ 3 กลุ่ม คือ ผิวเป็นสิว-สีเขียว ผิวบอบบางแพ้ง่าย-สีชมพู และผิวแห้ง-สีฟ้า โดยแยกสินค้าแต่ละไลน์ตามสีต่างๆนอกจากนี้จะพัฒนาสินค้ากลุ่มปัญหาผิวหมองคล้ำ และ ปัญหาเรื่องริ้วรอย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่สนใจเรื่องนี้มากขึ้น117 ล้านบาทในปี 2024 เป็นยอดขายออนไลน์และหน้าร้านเพียง 1 ร้าน โดยไม่รวมยอดจากสินค้าในพรเกษม ก็พิสูจน์ได้ว่าคนจำนวนมากเปิดใจรับสินค้าที่เน้นประสิทธิภาพ ได้ผลจริงไปใช้ทำให้แบรนด์รู้จัก และผู้บริโภคไว้ใจ ในตลาดที่มีผู้เล่นเยอะไปหมด ทุกคนสื่อสารว่าเราเป็นแบรนด์ที่ดี และน่าเชื่อถือ แต่มองว่า ต้องมาจากพื้นฐานของสินค้าที่ดี มีประสบการณ์มากพอที่จะบอกไว้ว่าอะไรที่ดี มันต้องมีพื้นฐานที่แข็งแรง มากกว่าการตลาดกลยุทธ์สู่การเติบโต: จากสูตรคลินิกสู่แบรนด์ร้อยล้านSKINPRO Rx ไม่ได้เติบโตจากการทุ่มโฆษณาหรือพรีเซนเตอร์ดัง แต่เติบโตด้วยการสร้างสินค้าที่แก้ปัญหาได้จริงและการวางแผนธุรกิจแบบมีทิศทาง● Inside-Out: ทีมงานทุกคนมี Brand Ownership มี Vision เดียวกัน พร้อมทำงานร่วมกันแบบ Lean Startup ทีมเล็ก (ประมาณ 20 คน) แต่คล่องตัวและมองเป้าหมายร่วมกัน การเปิดรับความคิดเห็นและความยืดหยุ่นขององค์กรเป็นจุดแข็งที่ทำให้ทีมสามารถปรับตัวได้เร็ว ตอบรับความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ทัน● Outside-In: ใช้ Framework 4P○ Product: เวชสำอางที่พัฒนาจากแพทย์ผิวหนัง มีสูตรที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริงกับผิวคนไทย พัฒนาให้หลากหลายครอบคลุมปัญหาสิว ผิวแพ้ง่าย ไปจนถึงริ้วรอย○ Price: เข้าถึงได้ง่าย ราคาเริ่ม 169 บาท สูงสุด 1,290 บาท ต่ำกว่าเวชสำอางต่างประเทศ แต่เหนือกว่าแบรนด์แมส ทำให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้า entry-level และกลุ่มที่มองหาประสิทธิภาพระดับเวชสำอาง○ Place: ออนไลน์เป็นหลัก 90% ขายผ่าน E-commerce และ Social Media มีหน้าร้านแค่ 1 แห่งที่ Future Park รังสิต ซึ่งใช้เป็น touchpoint สำหรับลูกค้าที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์จากคลินิกอยู่แล้ว○ Promotion: ทำงานร่วมกับ KOLs ที่อินกับสินค้า ให้พูดจากประสบการณ์ตรง ไม่ขายฝัน และยิง Ads เจาะกลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำนอกจากนี้ยังเชื่อมโยง SKINPRO Rx SKINPRO Rx Membership program เพื่อสะสมแต้มจากทุกช่องทางการขาย เป็นการเสริมความแข็งแกร่งในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้า และนำมาพัฒนาสินค้า บริการ และความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าแม้ตลาดสกินแคร์จะเป็นตลาดที่เดือดสุดๆ มีผู้เล่นจำนวนมาก บวกกับเทรนด์ผู้บริโภคที่สนใจแบรนด์สกินแคร์และเครื่องสำอางในประเทศไทยมากขึ้น และแข่งขันกันด้วยราคา SKINPRO Rx เลือกยืนอยู่บนจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญจริง และเน้นการสื่อสารกับผู้บริโภคที่เข้าใจข้อมูลและส่วนผสมมากขึ้น“เราไม่ได้แค่พูดว่าสินค้าดี แต่เราพิสูจน์ได้ว่าสินค้ามันดีจริง”จากรายได้ จำนวน 31 ล้านบาท และ 117 ล้านบาท ในปี 2023 และปี 2024 SKINPRO Rx ตั้งเป้าเติบโตอีก เท่าตัว ในปี 2025 นี้ จากเดิมที่เน้นสินค้าสำหรับคนเป็นสิว ผิวแพ้ง่ายและผิวแห้ง ก็ขยายไปยังกลุ่มสินค้า ปัญหาผิวหมองคล้ำ และ ปัญหาเรื่องริ้วรอย เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายและช่วงราคาที่หลากหลายขึ้น“ตั้งแต่วันแรกที่ทำ ก็มีความฝันอยากทำให้ SKINPRO Rx เป็นแบรนด์เวชสำอางอันดับ 1 ของประเทศไทย”SKINPRO Rx กำลังเติบโตจากจุดแข็งของการเข้าใจปัญหาผิวคนไทย และเชื่อว่าการทำแบรนด์ที่ยั่งยืน ไม่ได้เริ่มจากการตลาดที่หวือหวา แต่เริ่มจากสินค้าที่ตอบโจทย์ได้จริง และทีมที่พร้อมขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันในโลกที่ผู้บริโภคมีความรู้มากขึ้น และไม่เชื่อคำโฆษณาโดยง่าย SKINPRO Rx เลือกที่จะตอบคำถามด้วยคุณภาพ ความจริง และผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้เมื่อธุรกิจเวชสำอางไทยสามารถสร้างรายได้หลักร้อยล้านในเวลาเพียง 2 ปี คำถามที่ตามมาคือ ไม่ใช่ SKINPRO Rx จะโตไหม? แต่คือ จะโตได้ไกลแค่ไหน?ใครสนใจซื้อ หรือติดตามช่องทางของ SKINPRO RxShopee: https://skinprorx.short.gy/PR-SHPLazada: https://skinprorx.short.gy/PR-LZDTIKTOK: https://skinprorx.short.gy/TTLINE OA : @skinpro_rx หรือ https://shop.line.me/@skinpro_rxและ official store ศูนย์การค้า ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ชั้น 1