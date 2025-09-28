ทริปเอ็กซ์คลูซีฟสุดฟินไป กับ “เติ้ล-เฟิร์สวัน” มอบความสุขให้แฟนๆ 2 วัน 1 คืน กับกิจกรรม “DR.Ally Special Trip With TleFirstOne”

บริษัท บ้านแจ่ม กรุ้ป จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ DR.Ally ภายใต้การบริหารงานของ “แพทย์หญิง พิชญ์อาภา แจ่มจันทร์” และ “คุณศิริพร มังคลาด” จัดงาน “DR.Ally Special Trip With TleFirstOne” ชวนแฟนๆ ผู้โชคดี 20 ท่านจากการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ “DR. Ally SUNSCREEN BODY LOTION PLUS SPF 50 PA+++” ร่วมทริปต่างจังหวัดทริปแรกสุด Exclusive กับพรีเซ็นเตอร์สุดฮอต “เติ้ล-มติมันท์ ศรีบุญเรือง, เฟิร์สวัน-วรรณกร เรืองรัตน์” ที่ขนความสนุกและความสุขมอบให้แฟนคลับแบบจัดเต็มตลอด 2 วัน 1 คืน พร้อมกับแฟนๆ อีก 10 ผู้โชคดีที่จะได้ VDO Call ร่วมกิจกรรมสุดพิเศษตลอดทริป และสัมผัสโมเมนต์ประทับใจกับผลิตภัณฑ์ “DR. Ally SUNSCREEN BODY LOTION PLUS SPF 50 PA+++” โลชั่นบํารุงผิวป้องกันแสงแดด SPF50 PA+++ ปกป้องผิวกายจาก UVA/UVB ด้วยสารกันแดด Olisun Technology นวัตกรรมจากประเทศอิตาลี ที่ผสานส่วนผสมของ Chemical sunscreen (UV Filter) ที่ป้องกันผิวจากแสง UVA และ UVB ด้วย SPF 50 PA+++ ช่วยปลอบประโลมผิวจากการไหม้ ระคายเคืองและโดนทําร้ายจากแสงแดด ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิว ซึ่งมีสารสกัดจากดอกไม้4ชนิด (ดอกเดซี่,ดอกชบา,ดอกมะลิ,ดอกเมโด) ที่ช่วยเพิ่มความกระจ่างใส และลดการสร้างเม็ดสีเมลานินให้กับผิว เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2568 ที่พัทยา เรียกได้ว่าเสิร์ฟความสุข ความสนุกให้กับกับผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกันแบบเต็มอิ่มกันเลยทีเดียว
DR.Ally ยังมีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีกแน่นอน ใครอยากได้รับประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง DR.Ally Official
#DrAllySunscreenBodyLotionPlus #DrAlly #DrAllyThailand
#DrAllyxTleFirstOne
#TLE_mtm #FirstOne
#TleFirstone #เติ้ลเฟิร์สวัน
#ผิวปังพร้อมลุยทุกสถานการณ์
#กันแดดด๊อกเตอร์แอลลี่