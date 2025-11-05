วว. พัฒนาต้นแบบเวชสำอางจาก “สารสกัดต้นกล้วย” เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบจากการเกษตรด้วยงานวิจัย

ศูนย์บริการนวัตกรรมเวชสำอางแบบครบวงจร (ICOS) ในสังกัด ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์เวชสำอางสมุนไพรอ้างอิงเพื่อการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมี นางสาวมณีรัตน์ จัตตุลาภา นักวิจัย ศนส. เป็นหัวหน้าโครงการ ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา “ต้นแบบเวชสำอางจากสารสกัดต้นกล้วย” หรือ นาน่า โกลว์ แอบโซลูท โกลว์ เซรั่ม (NANA GLOW Absolute Glow Serum) และ วว. ได้ให้บริการผลิตสินค้าทดลองตลาดแก่วิสาหกิจชุมชนวัยหวาน บ้านหนองเขื่อน ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ทั้งนี้ วิสาหกิจชุมชนวัยหวานเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีในชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการแปรรูปจาก “กล้วยหอมทอง” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยที่มีศักยภาพในการส่งออกไปยังต่างประเทศ ด้วยคุณลักษณะของกล้วยหอมทองพันธุ์แท้ที่มีน้ำหนักมาก รสชาติดี และมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน และยังนำส่วนต่างๆ ของกล้วยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย และกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้ได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการแปรรูปกล้วยหอมทองแบบครบวงจรของประเทศ
จากการวิจัยและพัฒนากระบวนการสกัดต้นกล้วยที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ สามารถต้านอนุมูลอิสระที่ดี สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้นแบบ ซึ่งเป็นอิมัลชั่นชนิด Oil in water เนื้อครีมบางเบา ซึมซาบสู่ผิวอย่างมีประสิทธิภาพ เป๋นเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดต้นกล้วยวิจัยและพัฒนามีปริมาณสารสกัดต้นกล้วยที่ 1% จากสูตรพบว่าสูตรที่มีสารสกัดต้นกล้วยอยู่ 1% เป็นองค์ประกอบมีความคงตัวสูง ดูดซึมและเกลี่ยบนผิวได้ดี มีความชุ่มชื่น นุ่มลื่นผิว ดำเนินการจดแจ้งและผลิตสินค้าทดลองตลาดให้กับ วิสาหกิจชุมชนวัยหวาน จ.เพชรบุรี ในสูตร (Upscale) 14 กิโลกรัม มีความเหมือนกันทุกประการในด้านเทคนิคการเตรียม แตกต่างกันในเรื่องเครื่องมือและปริมาณสารที่ใช้ โดยสูตรเซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดต้นกล้วย(Upscale) 14 กิโลกรัม นั้นจะเป็นการทำจริงโดยเครื่องมือที่ใช้จะเป็นเครื่องปั่นผสมโดยใช้ใบกวน ที่รองรับการทำเซรั่มปริมาณ 20-100 กิโลกรัม
โดยผลิตภัณฑ์ “ต้นแบบเครื่องสำอางจากสารสกัดต้นกล้วย” ได้ผ่านการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ทางกายภาพ จุลชีววิทยา โลหะหนัก รวมไปถึงผ่านการทดสอบความปลอดภัยและประสิทธิผลในอาสาสมัคร โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง ส่งเสริมให้เกิดความสามารถแข่งขันเชิงธุรกิจและการส่งออกเพิ่มขึ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center วว. : โทร. 0 2577 9000 หรือที่ระบบบริการลูกค้า “วว.JUMP”