สวทช. จัดแข่งขัน gSIC 2025 เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงวัยด้วยวิทยาศาสตร์ ในงาน i-CREATe 2025

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ประจำปี 2568 หรือ Global Student Innovation Challenge (gSIC 2025) รอบชิงชนะเลิศ ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 18 หรือ “i-CREATe 2025” (The 18th International Convention on Rehabilitation Engineering and Assistive Technology) โดยมีผู้แทนหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันกล่าวต้อนรับและเปิดประชุมวิชาการ ประกอบด้วย ดร. ภญ.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. เป็นผู้แทน สวทช. รองศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ผู้อำนวยการก่อตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ หรือ BART LAB คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ. ดร.สุภาวดี อร่ามวิทย์ ผู้แทน IEEE Thailand และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ประธานกลุ่มความร่วมมือ CREATe Asia และนางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทั้งนี้ งาน i-CREATe 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Empowering Lives: Human-Centered Innovation in Health, Wellness, Aging, and Abilities” ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อกเพื่อสนองแนวพระราชดำริใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับการประกวด gSIC 2025 ในวันนี้ มีทีมเยาวชนตัวแทนระดับประเทศกว่า 25 ทีม จาก 8 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ จีน ไชนิสไทเป อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย อียิปต์ สาธารณรัฐเกาหลี และไทย แบ่งเป็น กลุ่มนวัตกรรมการออกแบบ (Design Category) 11 ทีม และ กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยี (Technology Category) 18 ทีม โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ และประธานคณะอำนวยการจัดงาน i-CREATe 2025 กล่าวว่า นัยสำคัญของเวที gSIC ต่อสังคมผู้สูงอายุและคนพิการ ไม่ใช่เพียงการแข่งขันเพื่อชิงรางวัล แต่มีเป้าหมายหลักในการลดช่องว่างการเข้าถึงเทคโนโลยี โดยผลงานมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ผู้สูงอายุและคนพิการต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน อาทิ อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ลดภาระผู้ดูแล เทคโนโลยีสื่อสารทางเลือกสำหรับผู้ป่วยติดเตียง หรืออุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่สามารถทำกายภาพบำบัดได้เองที่บ้าน
"สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดนวัตกรรมทางเลือกที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสากล ในราคาที่จับต้องได้ ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าอุปกรณ์ราคาแพงจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้มีทักษะการคิดเชิงออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และสร้างความเข้าอกเข้าใจต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม มีทีมที่เคยผ่านการแข่งขัน ได้นำผลงานและประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ จนเกิดเป็นบริษัท Startup ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนา" .... ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กล่าว
ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ผู้อำนวยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. กล่าวว่า สวทช. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานสำคัญนี้ ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญ นักนวัตกรรม และผู้ปฏิบัติงานจากทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ขอแสดงความชื่นชมต่อการเติบโตของการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ในประเทศไทยและภูมิภาคกำลังก้าวเข้ามาพร้อมกับโซลูชันที่ผสานความเห็นอกเห็นใจเข้ากับเทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้ระบบนิเวศการวิจัยมีความเข้มแข็ง และทำให้เกิดความยั่งยืนในวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนรุ่นต่อไป อย่างไรก็ดี i-CREATe ยังเป็นจุดแข็งสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือข้ามพรมแดน เพื่อเชื่อมโยงความคิด แบ่งปันผลการวิจัย และสร้างโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาร่วมกัน โดย สวทช. ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้คนผ่านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
นอกจากการแข่งขัน gSIC ในงาน i-CREATe 2025 ภายในงานประชุมวันนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกร่วมบรรยายพิเศษเพื่อถ่ายทอดเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุดด้านนวัตกรรมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ อาทิ
- Professor Guang-Zhong Yang บรรณาธิการผู้ก่อตั้งวารสาร Science Robotics และหัวหน้านักวิทยาศาสตร์สถาบันหุ่นยนต์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน บรรยายหัวข้อ “Robotics for the Ageing Society” นำเสนอบทบาทของหุ่นยนต์ยุคใหม่และวัสดุศาสตร์ในการรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทั้งหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและหุ่นยนต์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
- Professor Fernando Ribeiro จากมหาวิทยาลัยมินโญ สาธารณรัฐโปรตุเกส บรรยายหัวข้อ “Robotics for People” โชว์เคสโครงการหุ่นยนต์เพื่อสังคมที่ใช้งานจริง เช่น “CHARMIE” หุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะในบ้านและโรงพยาบาล และของเล่นดัดแปลงเพื่อเด็กที่มีความบกพร่องทางสมอง (CP)
พร้อมกันนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ด้านนวัตกรรมการออกแบบและด้านเทคโนโลยี ประจำปี 2568 นิทรรศการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก และผลงานการประกวดที่เกิดขึ้นในอดีตจนสามารถพัฒนาเป็นธุรกิจ Startup อีกด้วย