“โดม ปกรณ์ ลัม” พลิกบทบาทจากซุปตาร์สู่นักธุรกิจสุขภาพ เปิดตัว “D9 Inno Oils” ผลิตภัณฑ์สุดล้ำ จากงานวิจัยไทยตั้งเป้าคนไทยสุขภาพดีด้วยสมุนไพรไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“โดม ปกรณ์ ลัม”ศิลปินชื่อดังของเมืองไทย ผันตัวสู่นักธุรกิจสุขภาพเต็มตัว เปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ “D9 Inno Oils” อิมัลชันพลูคาวสกัดธรรมชาติ ผสานน้ำมันสกัดพรีเมียม 9 ชนิด 9 คุณประโยชน์ ภายใต้บริษัท DOME WEALTHALITYจำกัด ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Nanothailand 2025 “Revolutionizing the Future” งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 9 ณ โรงแรม Royal Orchid Sheraton Riverside Hotel บูธ S12 และ S13
D9 Inno Oils ถือเป็นนวัตกรรมสุขภาพที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด(มหาชน) และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. ที่ร่วมกันต่อยอดงานวิจัยสมุนไพรไทย “พลูคาว” ผ่านเทคโนโลยีระดับ นาโน เพื่อยกระดับสมุนไพรไทยสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพคุณภาพสูงระดับสากลด้วยกระบวนการ Nano Emulsion Technology ที่ช่วยให้สารสำคัญจากพลูคาวและน้ำมันสกัดธรรมชาติอีก 9 ชนิด ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ และปรับสมดุลให้ร่างกายแข็งแรงจากภายใน ซึ่งแตกต่างจากผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วไปที่ใช้สารสกัดแบบดั้งเดิม

โดม ปกรณ์ ลัม เผยว่า“แรงบันดาลใจของการเริ่มต้นธุรกิจในครั้งนี้มาจากความตั้งใจจริงที่จะทำให้คนไทยเข้าถึงสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนจากสมุนไพรไทยคือ “พลูคาว”ผมเชื่อว่าสุขภาพดีคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีคุณค่าและผมอยากให้คนไทยได้ใช้ของดีจากประเทศเราเองพลูคาวเป็นสมุนไพรไทยที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมทั้งต้านการอักเสบและเสริมภูมิคุ้มกันแต่ที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเห็นมันในรูปแบบที่ทันสมัยและเข้าถึงง่ายแบบนี้มาก่อน” “D9 Inno Oils”จึงเป็นมากกว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่มันคือ‘ความตั้งใจ’ที่อยากเห็นคนไทยแข็งแรงจากรากฐานธรรมชาติผมอยากให้ทุกคนภูมิใจในสิ่งที่เป็นของเราเองและอยากให้สมุนไพรไทยกลายเป็น Soft Powerด้านสุขภาพของประเทศในอนาคตพลูคาวธรรมดาทั่วไปกับพลูคาวที่อยู่ใน D9ต่างกันเพราะใช้เทคโนโลยีอิมัลชันพลูคาวที่สกัดขนาดเล็กอนุภาคนาโนเข้มข้นด้วยสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ของพลูคาวใช้เพียงเล็กน้อยแต่ได้ประสิทธิภาพสูงกว่าพลูคาวธรรมดาหลายเท่าตัวลดการอักเสบภายในช่วยเรื่องหลอดเลือดหัวใจต้านอนุมูลอิสระช่วยให้อวัยวะภายในทำงานสมดุลนอนหลับง่ายเพื่อให้การอักเสบภายในเกิดขึ้นน้อยที่สุด เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ยืนยาวสุขภาพดีจนวินาทีสุดท้ายไปด้วยกันวันนี้ผมอาจเริ่มจากอาหารเสริมกระปุกเล็กๆแต่ผมเห็นภาพอนาคตที่สมุนไพรไทยจะกลายเป็นพลังสุขภาพของคนทั้งโลก” โดม ปกรณ์ ลัมกล่าวทิ้งท้าย

สำหรับภายในงาน Nanothailand 2025 ยังจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบด้านนวัตกรรมสุขภาพจากทั่วโลก พร้อมเปิดเวทีเสวนา “Nanotechnology for Industry Impact & Commercialization” ที่เน้นการนำผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์ ซึ่ง D9 Inno Oils ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการผสาน “ศาสตร์วิทยาศาสตร์” และ “ภูมิปัญญาธรรมชาติ” เข้าด้วยกันอย่างลงตัว บูธของ D9 Inno Oils ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะช่วง “กระทบไหล่ เปิดใจ CEO สุดหล่อ” ที่โดม ปกรณ์ ลัม ได้พูดคุยอย่างเป็นกันเอง พร้อมเล่าถึงวิสัยทัศน์ของ DOME WEALTHALITY ในการต่อยอดผลิตภัณฑ์สุขภาพไทยสู่ตลาดโลก

สนใจผลิตภัณฑ์ D9 Inno Oilsสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือท่านใดต้องการเป็นนายหน้าในแพลทฟอร์มTiktokทางแบรนด์มอบค่าคอมมิชชั่นให้ถึง12%สามารถทักไปหาช่องทางของแบรนด์ได้ที่facebook : D9 Domenine -เพจหลัก TIKTOK : d9_domenine















