รัฐบาลเตือนระวังไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตแล้ว 100 ราย แนะ 7 กลุ่มเสี่ยงรีบรับวัคซีนป้องกัน

รัฐบาลเตือนอากาศเปลี่ยน ระวัง “โรคไข้หวัดใหญ่” พบเสียชีวิตแล้ว 100 ราย ป่วยสายพันธ์ A มากที่สุด ถึง 76% แนะ 7 กลุ่มเสี่ยงรีบรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง พบ 5 โรคที่มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา (วันที่ 19 ต.ค.-15 พ.ย.2568) คือ 1.ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ มียอดผู้ป่วยจำนวน 161,940 ราย 2. อุจจาระร่วง มีผู้ป่วย 62,157 ราย 3. ปอดอักเสบ 35,953 ราย 4. ติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี(RSV) 9,698 ราย และ 5. อาหารเป็นพิษ พบ 8,375 ราย
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า จากข้อมูลกรมควบคุมโรค พบมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึง 14 พ.ย. 68 จำนวน 940,869 ราย มีผู้เสียชีวิต 100 ราย กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน มากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี ส่วนผู้เสียชีวิตมากสุดยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 61 ปี
ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายน แม้จะมีแนวโน้มผู้ป่วยลดลง แต่ยังคงพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้น โดยเฉพาะในเรือนจำ สถานศึกษาและศูนย์ฝึกอบรมฯ สายพันธ์ที่ตรวจพบมากที่สุด คือ A/H3N2 พบถึง 76% รองลงมา คือ A/H1N1 และสายพันธุ์ B
สำหรับข้อมูลผู้เสียชีวิต 100 ราย พบว่า อายุระหว่าง 1-95 ปี ซึ่งคิดเป็นค่ามัธยฐาน 61 ปี โดยพบผู้เสียชีวิต 57% มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง วัณโรคปอด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง และภาวะบกพร่องทางสติปัญญา เป็นต้น และ 94% ไม่มีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
“รัฐบาลห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชนในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง ขอให้รักษาสุขภาพ แนะนำ 7 กลุ่มเสี่ยง รีบไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุก ๆ ปี เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน“