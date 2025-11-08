NASA เผย ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ที่ได้รับการยืนยันแล้ว 6,000 ดวง และในอวกาศยังมีดาวเคราะห์อีกมากมายรอการค้นพบในอนาคต

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ องค์การนาซา (NASA) ได้เผยสถิติใหม่ในการค้นพบ “ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ” (Exoplanets) ว่าในปัจจุบันได้มีการค้นพบและยืนยันการค้นพบแล้วกว่า 6,000 ดวง นับตั้งแต่มีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบดวงแรกในช่วงเวลา 30 กว่าปีที่ผ่านมา และทุกดวงได้รับการยืนยันว่ามีอยู่จริง
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะคือดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่นนอกเหนือจากดวงอาทิตย์ของเรา การนับจำนวนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ นักดาราศาสตร์จะนับเฉพาะดวงที่ผ่านการยืนยันด้วยการสังเกตการณ์ซ้ำ และขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลเป็น “ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ได้รับการยืนยัน” (Confirmed exoplanet) เท่านั้น
ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงแรกที่ค้นพบเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1992 เป็นดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวนิวตรอน (ซากดาวฤกษ์มวลมาก) นับเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการค้นพบ และในปี ค.ศ. 1995 เป็นครั้งแรกที่ค้นพบดาวเคราะห์โคจรรอบดาวฤกษ์ในแถบลำดับหลัก (main-sequence star) คือ ดาวเคราะห์ 51 Pegasi b เป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์มวลประมาณ 0.64 เท่าของดาวพฤหัสบดี
การค้นพหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากโลกหลายปีแสงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีขนาดค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์ที่ดาวเคราะห์นั้นโคจรรอบ และยังมีแสงจากดาวฤกษ์รบกวนการค้นหา นักดาราศาสตร์ต้องใช้เทคนิคทางอ้อม เช่น การตรวจดู Transit หรือแสงของดาวฤกษ์ที่หรี่ลงไป แต่ด้วยเทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ที่พัฒนามากขึ้น ในอนาคตการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น นอกจากดาวเคราะห์ที่ได้รับการยืนแล้ว ปัจจุบันก็ยังมีดาวเคราะห์ที่ถูกค้นพบแล้วแต่รอการยืนยันอยู่อีกกว่า 8,000 ดวง
จากฐานข้อมูลของ NASA ทีได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 24 กันยายน ค.ศ. 2025 ที่ผ่านมา ระบุว่ามีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 6,007 ดวง และการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะไม่ได้มีแค่จำนวนที่มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้เห็นภาพรวมของประชากรดาวเคราะห์ทั่วทั้งกาแล็กซีว่ามีความแตกต่างจากระบบสุริยะของเราอย่างไร
ตัวอย่างเช่น ในระบบสุริยะของเรามีจำนวนดาวเคราะห์หินและดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ที่ใกล้เคียงกัน แต่ดูเหมือนว่าในจักรวาลโดยรวมแล้ว ดาวเคราะห์หินจะมีจำนวนมากกว่า สำหรับนักดาราศาสตร์ การศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเหล่านี้ ยังใช้ศึกษาในเชิงเปรียบเทียบกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเรา โดยในดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ได้รับการยืนยันแล้วราว 6,000 ดวง แบ่งออกได้หลายประเภท ได้แก่
- ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ที่คล้ายดาวเนปจูน 2,035 ดวง ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับดาวเนปจูน และดาวยูเรนัสในระบบสุริยะของเรา ดาวเคราะห์เหล่านี้มักจะมีบรรยากาศที่มีแก๊สไฮโดรเจน และฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่ โดยมีแก่นกลางเป็นหินปนโลหะ
- ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ ที่เป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์คล้ายดาวพฤหัสบดี 1,984 ดวง
- ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ แบบ Super-Earth ที่เป็นดาวเคราะห์ที่มีมวลมากกว่าโลกแต่น้อยกว่าดาวยูเรนัส-ดาวเนปจูน 1,761 ดวง
- ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ แบบดาวเคราะห์หิน ที่มีมวลประมาณโลก หรือน้อยกว่านั้น 220 ดวง
- ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ยังจัดประเภทไม่ได้ 7 ดวง
หนึ่งในเป้าหมายของการค้นหาดาสเคราะห์นอกระบบสุริยะ คือการค้นหาดาวเคราะห์ที่อาจเอื้อต่อการดำรงชีวิตแบบโลกของเรา และอาจทำให้เราได้รู้คำตอบว่าในอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ มนุษย์เราอยู่เพียงลำพังบนโลกของเราหรือไม่
