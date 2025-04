นักวิทย์ฯ พบสัญญาณชัดเจนที่สุดของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ K2-18b จากกล้องเจมส์ เวบบ์

การค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกของเรานั้น ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจในการไขหนึ่งในปริศนาของจักรวาลอันกว้างใหญ่ว่านอกจากโลกแล้ว ยังมีสิ่งมีชีวิตที่ดาวดวงอื่นๆ หรือไม่ ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ อังกฤษ ได้พบสัญญาณการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่ชัดเจนที่สุดของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากโลก 124 ล้านปีแสง ด้วยการใช้ของ NASA วิเคราะห์สารเคมีในชั้นบรรยากาศอากาศของดาว นับเป็นครั้งที่ 2 ในการตรวจพบสัญญาณการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้ศาสตราจารย์ในทีมนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ มหาวิทยาลัยเก่าแก่ในอังกฤษ เผยว่า การสำรวจดาวเคราะห์ K2-18b ที่อยู่ห่างจากโลก 124 ล้านปีแสง ด้วยการใช้กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ ที่มีประสิทธิภาพในการมองแสงที่ลอดผ่านชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงนั้น โดยพบสารเคมีอย่างน้อย 2 ชนิด ได้แก่ ไดเมทิลซัลไฟด์ (DMS) และ ไดเมทิลไดซัลไฟด์ (DMDS) ซึ่งเป็นสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิต โดยบนโลกของเราสารทั้ง 2 นี้ ผลิตขึ้นโดยแพลงก์ตอนพืชและแบคทีเรียในทะเล และยังพบว่าค่าปริมาณสารเคมีทั้ง 2 สูงกว่าที่เราเจอบนโลกหลายพันเท่า ทำให้การพบในครั้งนี้ ถือเป็นสัญญาณชัดเจนที่สุดของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจากการสำรวจ ดาวเคราะห์ K2-18b ก่อนหน้านี้ในปี 2023 กล้องเจมส์ เวบบ์ ได้เคยตรวจพบก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ ในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ K2-18b ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีการพบโมเลกุลคาร์บอนในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ และข้อมูลได้ถูกวิเคราะห์ว่าดาวเคราะห์อาจถูกปกคลุมไปด้วยมหาสมุทร โดยมีชั้นบรรยากาศที่อุดมด้วยไฮโดรเจนการค้นพบข้อมูลในครั้งนี้มีความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ Three-sigma หรือที่ 99.7% ว่ากระบวนการบนดาวไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ และทำให้ ดาวเคราะห์ K2-18b ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้ได้รับการสำรวจเพิ่มเติมในอนาคต และข้อมูลในครั้งนี้ ได้รับการเผยแพร่ในวันที่ 17 เมษายน 2025 ที่ผ่านมาสำหรับหรือที่รู้จักกันในชื่อเป็นดาวเคราะห์นอกระบบที่โคจรรอบดาวแคระแดงที่มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ศูนย์กลางของระบบสุริยะของเรา ดาวดวงนี้และยังโคจรในเขตเขตวงโคจรทีมีระยะห่างจากดาวฤกษ์ที่สามารถอยู่อาศัยได้ และน้ำสามารถปรากฎอยู่บนพื้นผิวดาวเคราะห์เหมือนอย่างโลกของเราได้อีกด้วย(K2-18b / EPIC 201912552 b)(Scientists find 'strongest evidence yet' of life on distant planet)