กทม.ร่วมดึงดวงดาวมาใกล้ตา ดึงท้องฟ้ามาใกล้ใจ งานดูดาวใหญ่ที่สุดในไทย “ดูดาวกลางกรุง Starry Night over Bangkok”

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีเปิดงาน “ดูดาวกลางกรุง: Starry Night over Bangkok” ณ อัฒจันทร์กลาง สวนเบญจกิติ เขตคลองเตยรองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวว่า กิจกรรมดูดาวกลางกรุง Starry Night over Bangkok ในค่ำคืนนี้นับได้ว่าเป็นกิจกรรมดูดาวที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจัดในกรุงเทพมหานคร รวมถึงในประเทศไทยด้วย มีกล้องโทรทัศน์กว่า 70 ตัว และถึงพร้อมด้วยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เมื่อครั้งกรุงเทพมหานคร ร่วมหารือกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ถึงการจัดกิจกรรมนี้ จนได้ข้อสรุปเป็นสถานที่สวนเบญจกิติ เพราะการดูดาวไม่ใช่เป็นเรื่องของวิชาการอย่างเดียว และอยากทำให้คนกรุงเทพฯ สามารถดูดาวได้โดยที่ไม่ต้องไปต่างจังหวัด การจัดกิจกรรมวันนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างล้นหลาม มีผู้เข้าร่วมงานหลายพันคน ไม่คิดว่าจะมีผู้คนให้ความสนใจเรื่องดาราศาสตร์มากขนาดนี้ แต่วันนี้เห็นแล้วว่ามีแต่คนอยากที่จะเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ และอยากที่จะมีที่ดูดาวแบบนี้ในกรุงเทพฯ คุยกับท่านผู้ว่าฯ ชัชชาติ ว่า เราน่าจะมีกิจกรรมแบบนี้บ่อยขึ้น ซึ่งจากภาพที่เห็นในวันนี้ คงไม่ต้องรอเสียงตอบรับอีกแล้ว และอยากขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณทาง NARIT และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอาสาสมัครกว่า 200 คน ที่ร่วมกันทำให้เกิดงานที่งดงามดังแสงของดวงดาว ในวันนี้กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) หรือ NARIT กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานต่างๆ เนรมิตกรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งดวงดาว จัดกิจกรรมดูดาวครั้งใหญ่ “ดูดาวกลางกรุง: Starry Night over Bangkok” ณ บริเวณลานอัฒจันทร์กลาง สวนเบญจกิติ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00-22.00 น. โดยชวนประชาชนร่วมชมความสวยงามของท้องฟ้ายามค่ำคืน ในพื้นที่มืดของสวนป่าใจกลางเมือง ที่มีมลภาวะทางแสงรบกวนไม่มาก นับเป็นการกลับมาอีกครั้งของกิจกรรมดูดาวในกรุงเทพมหานคร ที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวกรุงเทพและคนไทยทุกคนภายในงานพบกับคาราวานกล้องโทรทรรศน์หลากหลายชนิด กว่า 70 ตัว จาก สดร. และโรงเรียนเครือข่ายดาราศาสตร์ ให้ผู้ร่วมงานได้ส่องชมวัตถุท้องฟ้า อาทิ ดวงจันทร์ ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ฯลฯ พร้อมถ่ายภาพผ่านโทรศัพท์มือถือ รู้จักวัตถุท้องฟ้าและกลุ่มดาวที่น่าสนใจผ่านแอปพลิเคชันบนมือถืออย่างง่ายๆ เก็บภาพความประทับใจกับบอลลูนดวงจันทร์ยักษ์ และโซนเรืองแสง Glow in the Dark Stars & Planets ฟังทอล์กพิเศษเรื่องการสำรวจดวงจันทร์ ประดิษฐ์กล่องไฟกลุ่มดาว ท่ามกลางเสียงเพลงขับกล่อมตลอดงาน พิเศษ! ลุ้นรับกล้องโทรทรรศน์ และของที่ระลึกสุดพิเศษภายในงานกิจกรรมในวันนี้มี ดร.วิภู รุโจปการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขตคลองเตย และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในงาน