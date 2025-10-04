รู้ไหม? มนุษย์เราก็มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ (Homo Sapiens) เหมือนพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ : Science Did you know?

ในการศึกษาความหลากลายของสิ่งมีชีวิตจะมีการบันทึกข้อมูลของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ บนโลก ด้วยชื่อทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้เรียกแทนสิ่งมีชีวิตในสปีชีส์ต่างๆ อย่างเป็นทางการ การเข้าใจชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชและสัตว์เป็นสิ่งสำคัญทางชีววิทยา เพื่อระบุชนิดพันธุ์ได้อย่างแม่นยำ ป้องกันความสับสนที่เกิดจากชื่อสามัญ และ มนุษย์เราก็มีชื่อทางวิทยาศาสตร์เหมือนพืชและสัตว์ชนิดต่างๆ บนโลกเช่นกัน
“โฮโมเซเปียนส์” (Homo sapiens) เป็นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ปัจจุบัน โดยคำว่า “โฮโม” (Homo) แปลว่า “มนุษย์” และ “เซเปียนส์” (Sapiens) แปลว่า "ชาญฉลาด" หรือ "นักปราชญ์" ชื่อนี้ถูกตั้งโดย คาร์ล ลินเนียส ในปี ค.ศ. 1758 เพื่ออธิบายถึงมนุษย์ยุคใหม่ที่เป็นสปีชีส์เดียวที่ยังดำรงชีวิตอยู่ในสกุล Homo ซึ่งได้ถือกำเนิดบนโลกใบนี้เมื่อประมาณ 315,000 ปีก่อน
โฮโมเป็นสกุลที่นับรวมมนุษย์ยุคปัจจุบันและมนุษย์ที่มีสปีชีส์ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสกุลนี้ โดยมีวิวัฒนามาจากบรรพบุรุษออสตราโลพิเธคัส จากการศึกษาสกุลโฮโมได้มีการประเมินว่าน่าจะเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับหลักฐานเครื่องมือหินชิ้นแรก ซึ่งในทางประวัติศาสตร์คือช่วงเริ่มต้นของ "ยุคหินเก่า" อย่างไรก็ตามหลักฐานล่าสุดที่ค้นพบในประเทศเอธิโอเปีย ชี้ว่าการใช้อุปกรณ์หินที่เก่าแก่ที่สุดมีตั้งแต่ก่อน 3.39 ล้านปีมาแล้ว การถือกำเนิดขึ้นของสกุลโฮโมจึงมีการคาดการณ์ว่าอยู่ในช่วงเดียวกันกับการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงโดยธารน้ำแข็งยุคควอเทอร์นารี อันเป็นจุดเริ่มต้นของยุคน้ำแข็งปัจจุบัน
ในปัจจุบันทุกสปีชีส์ในสกุลโฮโม ยกเว้น “โฮโมเซเปียนส์” หรือมนุษย์เราในปัจจุบัน ได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้ว โดยมีมนุษย์นีแอนเดอร์ทาล (Homo neanderthalensis) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสปีชีส์ที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ปัจจุบันมากที่สุดได้สูญพันธุ์ไปเมื่อ 24,000 ปีที่แล้ว
ข้อมูล – รูปอ้างอิง
- - - - - - - - - - - - - - -
- sci.news (First European Homo sapiens Mixed with Neanderthals, DNA Study Shows)
- animaldiversity-org.translate.goog (What is in a Scientific Name?)