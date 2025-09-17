ฮือฮา! พบฟอสซิลทะเลอายุ 250 ล้านปี ที่ “ถ้ำเขาตาจีน” เขานางพันธุรัต ชะอำ

เพชรบุรี - ทีมสำรวจเจอฟอสซิลหอยทะเลโบราณยุคเพอร์เมียนกว่า 250 ล้านปี ที่ถ้ำเขาตาจีน ใกล้เขานางพันธุรัต คาดเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งใหม่ หนุนศักยภาพท่องเที่ยว–การศึกษา
วันนี้( 17 ก.ย.) นายพัฒนพันธ์ เจือจันทร์ หัวหน้าวนอุทยานฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ ประธานหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะครู–นักเรียนโรงเรียนบ้านนายาง ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและฝึกเยาวชนเป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น ที่วนอุทยานเขานางพันธุรัต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
คณะได้เดินสำรวจเส้นทางใหม่ที่ ถ้ำเขาตาจีน บนภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ภายในเป็นห้องโถงกลาง มีหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่ และ “หลวงพ่อดำ” พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ ขณะที่บริเวณหน้าถ้ำสามารถชมวิว 360 องศา เห็นทิวทัศน์เขานางพันธุรัตที่มีลักษณะคล้ายหญิงสาวนอนสวมชฎา
ไฮไลต์สำคัญคือ การพบ ซากดึกดำบรรพ์สิ่งมีชีวิตทะเล เช่น ฟอสซิลหอยและซากสัตว์ทะเลหลากหลายรูปแบบ จำนวนมากบริเวณปากถ้ำ ซึ่งปรากฏเป็นชั้นหินปูนทับถมกัน คาดว่าอยู่ในยุคเพอร์เมียน อายุราว 250–270 ล้านปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงก่อนไดโนเสาร์ และอยู่ห่างจากจุดที่เคยพบฟอสซิลในวนอุทยานฯ เพียง 1 กิโลเมตร
ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ เปิดเผยว่า ฟอสซิลที่พบน่าจะอยู่ในเขตทะเลโบราณ มีความหลากหลายมากกว่าที่เคยพบในเขานางพันธุรัต จึงควรมีการนำผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาเข้ามาสำรวจเพิ่มเติม เชื่อว่าจะเป็นทั้ง แหล่งเรียนรู้–ศึกษาทางวิชาการ และจุดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สำคัญของเพชรบุรี