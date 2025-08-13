ยกขบวน “ไดโนเสาร์ไทย 13 สายพันธุ์” สุดตื่นตามาไว้ที่กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี ขอเชิญเหล่าสาวกไดโนเสาร์ทุกท่าน มาร่วมเปิดประสบการณ์ครั้งแรกในไทย กับการฟื้นคืนชีพของเหล่าไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ 13 สายพันธุ์ไทย ที่กรมทรัพยากรณียกขบวนมาจัดแสดงไว้ในงานนิทรรศการ “13 Dinos of Siam : มหัศจรรย์แห่งกาลเวลา”
ชวนชมซากดึกดำบรรพ์ของจริงชั้นสำคัญของประเทศ กระดูกขาหน้าไดโนเสาร์ซอโรพอด ฟันและกระดูกหน้าแข้งของเทอโรพอด พร้อมเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากโลกล้านปีผ่านนิทรรศการเสมือนจริง รวมถึงมีกิจกรรมเสมือนจริงให้ร่วมสนุกมากมาย
ภายในงานมีโซนกิจกรรมให้ชมมากมาย อาทิ หุ่นไดโนเสาร์เสมือนจริง 13 สายพันธุ์ไทย, นิทรรศการเสมือนจริงย้อนกาลเวลาสู่ยุคไดโนเสาร์, ฟอสซิลของจริง ชิ้นสำคัญของประเทศ, Dino Lab “ปลุกชีพน้องไดโน” และกิจกรรมขุดค้นทางบรรพชีวินวิทยา เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากโลกล้านปี
งานนิทรรศการ “13 Dinos of Siam : มหัศจรรย์แห่งกาลเวลา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-30 สิงหาคม 68 (งดจัดแสดงวันอาทิตย์ที่ 24 และวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม) เวลา 09.00–16.15 น. โดยจะมีพิธีเปิดงานสุดยิ่งใหญ่ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2568 เวลา 09.30 น. ณ กรมทรัพยากรธรณี ถนนพระรามที่ 6 เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
