สวยตะลึง!"ถ้ำหลวงแม่สาบ"ท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่ชมผนังลวดลายสายรุ้งและหินงอกหินย้อยอายุล้านปี ฝีมือธรรมชาติ

เชียงใหม่ – สุดจึ้ง! “ถ้ำหลวงแม่สาบ” แหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่กลางหุบเขาอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวตื่นตะลึงความมหัศจรรย์ของผนังถ้ำที่มีสีสันลวดลายสายรุ้งทอดยาวกว่า 144 เมตร ท่ามกลางหินงอกหินย้อย งดงามราวงานศิลปะที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ด้วยเวลานับล้านปี
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ปัจจุบันชื่อเสียงของ “ถ้ำหลวงแม่สาบ” หรืออีกชื่อหนึ่งว่า “ถ้ำสายรุ้ง” กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนที่กำลังเป็นที่นิยมและจุดหมายใหม่ของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบธรรมชาติและการผจญภัย โดยถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนขาน ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวอำเภอสะเมิงเพียง 3 กิโลเมตร และอยู่บนความสูงกว่า 620 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
ทั้งนี้ถ้ำหลวงแม่สาบประกอบด้วยโถงถ้ำสำคัญ 4 โถง คือ ถ้ำสายรุ้ง ถ้ำอุโบสถ ถ้ำมรกต และถ้ำเพชร ซึ่งมีลักษณะเป็นถ้ำแห้ง จัดอยู่ในประเภทถ้ำกึ่งเป็น–กึ่งตาย ภายในโถงถ้ำมีหินงอกหินย้อยรูปร่างสวยงามแปลกตา ที่ธรรมชาติใช้เวลาสร้างสรรค์มากว่าล้านปี แต่ละชิ้นมีรูปร่างแตกต่างกันไปราวกับงานศิลปะชิ้นเอก ทั้งม่านหินย้อย เสาหิน หินน้ำไหล หินรูปหัวใจ ไปจนถึงหินที่มีลักษณะคล้ายนอแรด
สำหรับจุดที่เป็นไฮไลท์ คือ ผนังถ้ำ พบเนื้อหินปูนที่มีลวดลายเป็นริ้วแถบสีเทา–ขาว สลับกับสีเหลือง ซึ่งเกิดจากองค์ประกอบทางเคมีในเนื้อหินที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดลวดลายสลับสีอย่างสวยงาม แปลกตาอย่างยิ่ง จนทำให้ได้ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ถ้ำสายรุ้ง” ที่มีความยาวรวมกว่า 144 เมตร ซึ่งตามหลักฐานทางธรณีวิทยาแสดงให้เห็นว่าในอดีตถ้ำหลวงแม่สาบเคยเป็นถ้ำใต้น้ำมาก่อน
โดยมีร่องรอยการกัดเซาะของน้ำปรากฏเป็นลักษณะริ้วน้ำไหลอยู่บนผนังถ้ำ ทำให้ถูกใจผู้ที่รักธรรมชาติ ชื่นชอบความผจญภัยในบรรยากาศที่เงียบสงบ การเดินทางสะดวกสบาย ซึ่งนอกจากจากการเที่ยวชมถ้ำแล้ว ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนขาน ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติและกิจกรรมแคมป์ปิ้งด้วย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5200-0410 หรือเพจ อุทยานแห่งชาติขุนขาน Khun Khan National Park