(ชมคลิป) ดูแล “สวนกาแฟ” แบบรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลอดโรคพืชและแมลงศัตรูพืชด้วยงานวิจัย

กว่าจะมาเป็นเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพ ชาวสวนกาแฟต้องดูแลต้นกาแฟด้วยความเอาใจใส่ เพราะในปัจจุบันมีโรคพืชและแมลงศัตรูพืชมากมายที่เป็นตัวการทำให้ต้นกาแฟอ่อนแอและทำให้เมล็ดกาแฟเสียหาย เป็นสาเหตุทำให้เมล็ดกาแฟไม่มีคุณภาพ สร้างปัญหาและเพิ่มต้นทุนให้ชาวสวนกาแฟในการดูแลเป็นอย่างมาก
ด้วยเหตุนี้ ทีมนักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้นำงานวิจัยชีวภัณฑ์มาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนกาแฟที่ได้คำนึงถึงเรื่องการักษาสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กับการตอบโจทย์ชาวสวนกาแฟในการแกปัญหาในเรื่องโรคพืชและแมลงศัตรูพืช
สำหรับการใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืช มีผลลัพธ์ในการควบคุมคบ้ายกับการใช้สารเคมีแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอผล เนื่องจากเป็นการใช้ธรรมชาติควบคุมธรรมชาติ และชีวภัณฑ์สามารถฟื้นคืนสมดุลธรรมชาติระบบนิเวศในสวนกาแฟได้ดี เนื่องจากไม่ทำลายแมลงที่มีประโยชน์ และยังไม่สร้างมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม