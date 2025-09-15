ไบโอเทค สวทช. Hub of Rice ร่วมมือ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว วิจัยการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายตอซังและฟางข้าวในแปลงนา

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ดำเนินการศึกษาทดลองการใช้จุลินทรีย์หลากหลายชนิดเพื่อย่อยสลายตอซังข้าวและฟางข้าวในแปลงนา โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการเผาฟาง ลดต้นทุนการจัดการเศษวัสดุการเกษตร และเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน อันจะช่วยฟื้นฟูคุณภาพดินและสนับสนุนการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน
การทดลองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวทางการจัดการตอซังและฟางข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเสริมสร้างระบบนิเวศการผลิตข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านจุลินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ข้าว เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์สำหรับขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในระดับเกษตรกรต่อไป