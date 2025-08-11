วว. ชวนชมผลงานวิจัยและร่วมกิจกรรมวิทย์ฯ บูธจัดแสดงภายในงาน อว. แฟร์ 2025 และมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2568

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานและร่วมกิจกรรม บูธจัดแสดงผลงานวิจัย วว. ภายในงาน “อว.แฟร์ 2025 : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND” และ “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2568” (NST Fair 2025) ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน ระหว่างวันที่ 9 - 17 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชม บูธจัดแสดงผลงานวิจัย วว. ในธีม “TISTR’s Bloomtopia : A Fairytale of Science & Imagination” วว. Bloomtopia ดินแดนมหัศจรรย์แห่งวิทยาศาสตร์และจินตนาการ ประกอบด้วย การจัดแสดงความมหัศจรรย์ศิลปะผ่านหมู่มวลพรรณพฤกษา พรรณไม้นานาพรรณ เชื่อมโยงกับ วทน. นำไปสู่การสร้างความสมดุล และความเป็นกลางทางคาร์บอน เพื่ออนาคตประเทศไทยอย่างยั่งยืน และ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ณ ฮอลล์ 5 - 6 ชั้น LG “ที่บูธ วว.” ในธีม “เซียนวิทย์น้อย” ตะลุยนวัตกรรมแก้ปัญหา PM2.5 อย่างยั่งยืน นอกจากนั้น วว. ยังมีการสาธิต อบรม และสัมมนาถ่ายทอดความรู้ภายในงานด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย