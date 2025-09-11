TSB รับประกาศนียบัตร “ระดับ 5 ดาวแห่งความยั่งยืน” STGs จาก ททท.

บริษัท ไทย สมายล์ บัส จำกัด หรือ TSB คว้าระดับ 5 ดาว โครงการ Sustainable Tourism Acceleration Rating จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ย้ำจุดยืดการขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว
สำหรับโครงการในปีนี้ TSB ได้รับการการันตีระดับ 5 ดาว ด้วยการผ่านประเมินตามหลักเกณฑ์เป้าหมาย STG 13, STG 16, STG 17 และเป้าหมายด้านอื่น ๆ รวมทั้งหมด 12 เป้าหมาย ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ในระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Sustainable Tourism Goals : STGs ของ ททท. และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs ขององค์การสหประชาชาติ
การได้รับรางวัลประกาศนียบัตรระดับ 5 ดาวจากโครงการ STAR หรือดาวแห่งความยั่งยืน ถือเป็นการตอกย้ำแนวทาง การดำเนินธุรกิจรถเมล์ไฟฟ้า 100% ที่เป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมขนส่งพลังงานสะอาด การท่องเที่ยว ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชนและความร่วมมือในการพัฒนา พร้อมเดินหน้าสร้างระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อโลก กับส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน