แคนนอนรวมโรงงานผลิตเครื่องพิมพ์ที่อยุธยา ยันไม่ปลดพนักงาน

แคนนอน ไฮเทค (ประเทศไทย) ปรับทัพใหม่ไลน์ผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทและอุปกรณ์จัดการกระดาษสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารแคนนอนเพื่อส่งออกไปทั่วโลก ระบุปรับโครงสร้างเพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนไปและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า โดยตัดสินใจรวมสายการผลิตทั้งหมดไปที่โรงงานอยุธยา จากปัจจุบันที่มีโรงงาน 2 แห่งคือที่อยุธยา ซึ่งเป็นโรงงานหลัก และที่นครราชสีมา ซึ่งเป็นโรงงานสาขา
การย้ายสายการผลิตจากนครราชสีมาจะเริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2568 และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมิถุนายน 2569
***ยันไม่ปลดพนักงาน
แถลงการณ์ระบุว่าแคนนอนยืนยันจะดูแลพนักงานทุกคนอย่างดี ถ้าพนักงานจากโรงงานนครราชสีมาอยากย้ายไปทำงานที่อยุธยา ก็สามารถทำได้เลย ไม่มีการปลดพนักงาน
แคนนอนยังย้ำว่าการรวมโรงงานครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทคล่องตัวมากขึ้น พร้อมรับมือกับความต้องการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับความต้องการในอนาคต ความเคลื่อนไหวล่าสุดของแคนนอนคือการกำลังจะไปโชว์สินค้าใหม่ในงาน Pack Print International 2025 ที่ไบเทค บางนา วันที่ 17-20 กันยายน 2568 นี้ คาดว่าจะมีการนำเสนอนวัตกรรมเครื่องพิมพ์สุดล้ำ ที่ทั้งฉลาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ ทั้งเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทความเร็วสูง เครื่องพิมพ์ที่รองรับกระดาษหนา และเครื่องพิมพ์ซึ่งเหมาะกับงานฉลาก-บรรจุภัณฑ์พรีเมียมต่อไป.