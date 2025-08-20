“จิราพร” เผย สคบ.จับมือ สวทช.เชื่อมระบบรับเรื่องร้องทุกข์ผ่าน Traffy Fondue ดีเดย์ 20 ส.ค.

รมต.สำนักนายกฯ แจ้งข่าวดี สคบ. จับมือ สวทช. เชื่อมระบบรับเรื่องร้องทุกข์ผ่าน Traffy Fondue ดีเดย์ 20 ส.ค. นี้ ปมซื้อสินค้าออนไลน์อันดับ 1 พร้อมส่งเรื่องแพลตฟอร์มโดยตรง
วันนี้ (20 ส.ค.) นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยถึงความคืบหน้าของความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการนำระบบ Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) มาใช้เป็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้บริโภค
.
นางสาวจิราพร กล่าวว่า การร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue มีข้อดีคือ ใช้งานง่าย สะดวก และผู้บริโภคจะสามารถติดตามความคืบหน้าได้เป็นระยะ นอกจากนี้ สคบ. ยังได้รับความร่วมมือจากกว่า 25 หน่วยงาน ซึ่งทำงานบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้บริโภคร่วมกันอยู่เป็นประจำ ในการเชื่อมต่อกับระบบ Traffy Fondue เพิ่มเติม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมการค้าภายใน สำนักงานคณะกรรมการการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังจะช่วยให้กรณีที่มีการร้องทุกข์ในประเด็นที่ไม่ได้อยู่ในข่ายอำนาจของ สคบ. สามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ สคบ. สามารถติดตามการดำเนินการของหน่วยงานดังกล่าว และดูแลให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม
.
นอกจากนี้ นางสาวจิราพร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา พบว่า อันดับ 1 ของเรื่องร้องทุกข์เป็นประเด็นเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์ ดังนั้น สคบ. จึงได้ทดลองดึง 3 แพลตฟอร์มใหญ่ ได้แก่ Shopee Lazada และ TikTok มาเชื่อมโยงระบบกับ Traffy Fondue เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคกรณีที่มีการซื้อสินค้าออนไลน์และถูกละเมิดสิทธิ ระบบ Traffy Fondue จะส่งเรื่องราวร้องทุกข์ไปให้แพลตฟอร์มโดยตรงเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยที่มี สคบ. เป็นผู้ติดตามให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรม
.
นางสาวจิราพร กล่าวย้ำว่า ขณะนี้การเชื่อมโยงระบบระหว่าง สคบ. และ Traffy Fondue สมบูรณ์แล้ว ผู้บริโภคสามารถร้องทุกข์ผ่านช่องทางนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม เป็นต้นไป โดย สคบ. จะมีการประเมินผลการใช้งาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคุ้มครองและช่วยเหลือผู้บริโภคต่อไป