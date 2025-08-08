เซเว่นฯ จับมือ สวทช. ต่อยอดงานวิจัย ปั้นสินค้านวัตกรรม โดนใจคนยุคใหม่

นายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เดินหน้าผนึกกำลังกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์กรรัฐที่ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ร่วมพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัย สู่การใช้งานจริงในภาคธุรกิจ โดยยกระดับคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ให้ตอบรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ ไปจนถึงสินค้าที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มในแต่ละช่วงวัย รวมถึงการแก้ปัญหาที่ท้าทายของอุตสาหกรรมค้าปลีกในปัจจุบัน ซึ่งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นเป็นร้านสะดวกซื้อที่ใกล้ชิดกับสังคม ชุมชน และมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคไทย จึงเป็นช่องทางสำคัญในการส่งต่อสินค้าที่มีนวัตกรรมคุณภาพสู่มือผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
โดยมีโครงการนำร่องที่น่าสนใจหลายโครงการ ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของการนำนวัตกรรมมาต่อยอดธุรกิจ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การจับมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ยังช่วยเสริมสร้างโอกาส สร้างอาชีพให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SME รวมถึงนักวิจัยไทยได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาสินค้าใหม่ ให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างครบครัน สอดคล้องกับแนวคิดของซีพี ออลล์ “SME ไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืน”