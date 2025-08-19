สิงหาคมชวนรู้จัก! ลุย วิกตอร์ เดอ เบรย ผู้ที่ได้รับฉายา “เจ้าชายแห่งควอนตัม”

เดือนสิงหาคมเป็นอีกหนึ่งเดือนที่มีวันสำคัญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รำลึกถึงเหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้ทรงอิทธิพล ซึ่งได้ฝากผลงานการค้นคว้าที่น่าจดจำและให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ หนึ่งนั้นคือผู้ที่ได้รับฉายา “เจ้าชายแห่งควอนตัม” - ลุย วิกตอร์ เดอ เบรย (Louis Victor de Broglie)
ลุย วิกตอร์ เดอ เบรย เป็นนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส ผู้มีชื่อเสียงจากการค้นพบธรรมชาติของคลื่นของอิเล็กตรอน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของกลศาสตร์คลื่นและควอนตัม และเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์กลศาสตร์ประยุกต์ที่ สถาบันอ็องรี ปวงกาเร ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้ก่อตั้ง สถาบันนานาชาติวิทยาการควอนตัมโมเลกุล (International Academy of Quantum Molecular Science)
นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสผู้นี้ได้มีส่วนร่วมสำคัญในทฤษฎีกลศาสตร์ และได้เสนอสมมติฐานที่ปฏิวัติแนวคิดเดิมเกี่ยวกับอนุภาคในทำนองว่า เมื่อแสงซึ่งประพฤติตัวเป็นคลื่นสามารถแสดงสมบัติของอนุภาคได้ ดังนั้น สิ่งที่เป็นอนุภาคอย่างอิเล็กตรอนก็น่าจะแสดงสมบัติของคลื่นได้เช่นกัน แนวคิดและผลงานที่ก้าวล้ำของ เดอ เบรย ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี พ.ศ. 2472
ควอนตัม (Quantum) เป็นแนวคิดทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของสสารและพลังงานในระดับที่เล็กมาก ๆ เช่น ระดับอะตอมและอนุภาคย่อยอะตอม โดยมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากที่เราเห็นในชีวิตประจำวัน คำว่า "ควอนตัม" ยังหมายถึงหน่วยที่เล็กที่สุดของพลังงานหรือปริมาณทางกายภาพที่สามารถแบ่งแยกได้
ข้อมูล - รูปอ้างอิง : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.