xs
xsm
sm
md
lg

MEA ชวนสัมผัส “พิพิธภัณฑ์ไฟฟ้าไทย MEA SPARK” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2568

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MEA การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญชวนทุกคนร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดสนุกและเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าไปกับบูท MEA SPARK MART ภายในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ บูท 12 Hall 5-6 อย่าพลาดมาสนุกและเรียนรู้ไปพร้อมกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ภายในบูท MEA SPARK MART จัดแสดงภายใต้แนวคิด “พิพิธภัณฑ์ไฟฟ้าไทย MEA SPARK” ผู้เข้าชมจะได้พบกับนิทรรศการที่รวบรวมเรื่องราวการพัฒนาไฟฟ้าของไทย ตั้งแต่แสงไฟดวงแรกจนถึงเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัจฉริยะในปัจจุบัน พร้อมกิจกรรมอินเทอร์แอกทีฟที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ นอกจากนี้ ยังมีโซน Workshop ระบายสีมาสคอต และกิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัลมากมาย

MEA มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่เยาวชนและประชาชน เพื่อการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การจัดแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ในครั้งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นผู้นำด้านพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร















MEA ชวนสัมผัส “พิพิธภัณฑ์ไฟฟ้าไทย MEA SPARK” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2568
MEA ชวนสัมผัส “พิพิธภัณฑ์ไฟฟ้าไทย MEA SPARK” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2568
MEA ชวนสัมผัส “พิพิธภัณฑ์ไฟฟ้าไทย MEA SPARK” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2568
MEA ชวนสัมผัส “พิพิธภัณฑ์ไฟฟ้าไทย MEA SPARK” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2568
MEA ชวนสัมผัส “พิพิธภัณฑ์ไฟฟ้าไทย MEA SPARK” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2568
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น