EGCO จุดไอเดีย “Triple R” ฟื้นสมดุลโลก ในงาน “มหกรรมวิทย์ฯ แห่งชาติ ปี 68”

“ผลิตไฟฟ้า” ชวนเยาวชนบุกฐานลับ ร่วมพิชิตนวัตกรรมพลิกฟื้นสมดุลโลกในบูทนิทรรศการ “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก ตอน EGCO Base : Mission for Change ฐานบัญชาการลับแห่งอนาคต” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2568 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯนางสาวปิยนนท์ วัฒนะจรรยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO กล่าวว่า บริษัทมีความเชื่อเรื่อง “ต้นทางดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” จึงมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และผลักดันศักยภาพด้านพลังงาน วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนบ่มเพาะจิตสำนึกในการร่วมแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดงานวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และการจัดบูทนิทรรศการในมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ แห่งชาติอย่างต่อเนื่องสำหรับปี 2568 EGCO ได้รับเชิญจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ให้เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการในมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ แห่งชาติ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตไปเป็นพลเมืองโลกที่ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมจุดประกายแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ที่จะช่วยพลิกฟื้นโลก (Regenerative) ให้ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม ตามแนวคิด “Triple R” คือ Refuse ปฏิเสธการทำพฤติกรรมเชิงลบ Refill เติมเต็มและฟื้นฟูคุณค่าเชิงบวก และ Reverse สร้างการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม เพื่อพลิกฟื้นให้โลกดีขึ้นกว่าเดิมEGCO ขอเชิญชวนเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในบูทนิทรรศการ “นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก ตอน EGCO Base : Mission for Change ฐานบัญชาการลับแห่งอนาคต” ในมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ แห่งชาติ ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 9-17 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00-19.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ชั้น LG ฮอลล์ 5-6 บูทที่ 36 โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ดังนี้• โซนที่ 1 EGCO Base Mission ฐานลับเปลี่ยนโลก : เข้าสู่ฐานบัญชาการลับและเดินทางข้ามมิติเวลาไปถอดรหัส “Triple R”• โซนที่ 2 EGCO Regenerative ภารกิจค้นหานวัตกรรม : ออกตามหานวัตกรรมที่ช่วยพลิกฟื้นโลกแบบ Regenerative จากตัวอย่างไอเดีย “ลดโลกเดือด”• โซนที่ 3 EGCO Act Now or Never ! เปลี่ยนโลกด้วยตัวเรา : ร่วมแชร์ไอเดียและนวัตกรรมเปลี่ยนโลกพร้อมแปลงร่างเป็นนวัตกรน้อย “Re-Gen Hero” ด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าได้พิชิตทุกภารกิจอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจะได้ร่วมเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล และพบกับขบวน EGCO Rangers ฮีโร่พลังงานทั้ง 6 ตัว ที่มาช่วยกอบกู้โลกจากปีศาจความมืด