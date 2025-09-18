มหาสารคามก้าวสู่จังหวัดที่ 30 ที่ใช้งาน “Traffy Fondue” แพลตฟอร์มแจ้งปัญหาเมืองง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เผย จังหวัดมหาสารคาม ได้กลายเป็นจังหวัดที่ 30 ของประเทศไทยที่ใช้งานแพลตฟอร์ม “Traffy Fondue” อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน และรายงานปัญหาในพื้นที่ได้ สะดวก รวดเร็ว และถึงมือหน่วยงานโดยตรง ผ่าน Traffy Fondue ได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ทั้งเรื่อง ไฟดับ ถนนพัง ความสะอาด หรือปัญหาอื่นๆ ที่ต้องการให้หน่วยงานเร่งดำเนินการ
"Traffy Fondue" พัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค สวทช.) โดยมีจุดเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาขยะในภูเก็ต และต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มแจ้งปัญหาเมืองสำหรับประชาชน ชื่อ "Fondue" มาจากคำว่า "ฟ้องดู" ที่ถูกปรับให้ฟังดูน่ารักและเป็นกลาง เพื่อให้ประชาชนกล้าแจ้งปัญหา โดยชื่อนี้ยังแฝงนัยยะว่า "ฟ้อง" คือการรายงาน และ "ดู" คือการลงมือทำ
ปัจจุบัน Traffy Fondue เป็นแพลตฟอร์มที่ให้ประชาชนแจ้งปัญหาต่างๆ ในเมือง เช่น ขยะ จราจร ถนน ท่อประปา หรือไฟฟ้า ผ่าน LINE Chatbot เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น ด้วยการผสานการทำงานของ 2 เทคโนโลยีหลัก คือ Geographical Information System (GIS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพื่อการจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล ตำแหน่งของสถานที่ รวมถึงรูปภาพของสถานที่ และเทคโนโลยี AI ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล Big Data ออกมาเป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งาน รวมถึงการมีจุดแข็งที่การมีแพลตฟอร์มให้ประชาชนทั่วไปใช้งานได้ง่าย ทำให้สามารถประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อส่งเสริมการเป็น Smart City ในด้านอื่นๆ ให้กับประเทศได้อีกหลากหลาย มีจุดแข็งที่การมีแพลตฟอร์มให้ประชาชนทั่วไปใช้งานได้ง่าย ทำให้สามารถประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เพื่อส่งเสริมการเป็น Smart City ในด้านอื่นๆ ให้กับประเทศได้อีกหลากหลาย
ใช้งาน Traffy Fondue : citydata.traffy.in.th