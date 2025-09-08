ภาพจันทรุปราคาเต็มดวงเหนือฟ้าเมืองไทย (8 ก.ย. 2568) : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร. หรือ NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยภาพปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงเหนือฟ้าเมืองไทย ขณะเกิดคราสเต็มดวง ดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏสีแดงอิฐ บันทึกภาพ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ช่วงกึ่งกลางคราส เวลาประมาณ 01:12 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2568 มีประชาชนชาวไทยและต่างประเทศให้ความสนใจ
ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในครั้งนี้ เกิดขึ้นในคืนวันที่ 7 ถึงเช้ามืด 8 กันยายน 2568 ตั้งแต่เวลาประมาณ 22:29 - 03:55 น. (เวลา ณ กรุงเทพมหานคร) โดยดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลก เวลาประมาณ 22:29 น. และเคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลก เริ่มเกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วนในเวลา 23:27 น. จนกระทั่งเข้าสู่ช่วง “จันทรุปราคาเต็มดวง” เวลา 00:31 - 01:53 น. มองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงปรากฏเป็นสีแดงอิฐ จากนั้นออกจากเงามืด เกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วนอีกครั้งจนถึงเวลา 02:57 น. และพ้นจากเงามัวของโลก จนสิ้นสุดปรากฏการณ์โดยสมบูรณ์ เวลา 03:55 น.
ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ สังเกตได้จากหลายพื้นที่ทั่วโลก ได้แก่ ทวีปยุโรปตอนเหนือและตะวันออก ทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย ทวีปอเมริกาเหนือ บางส่วนของทวีปอเมริกาใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย ขั้วโลกเหนือ และบางส่วนของขั้วโลกใต้
บรรยากาศการเฝ้าชมปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ครั้งนี้เป็นไปอย่างคึกคักทั่วประเทศ หลายภูมิภาคสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชั้นเจน แม้จะมองเห็นเพียงบางช่วงของปรากฏการณ์ โดยเฉพาะภาคเหนือ
บางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ อาทิ เชียงใหม่ แพร่ น่านกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ ลพบุรี ฉะเชิงเทรา เลย ขอนแก่น ตรัง นครศรีธรรมราช ชุมพร สงขลา สตูล ฯลฯ
จันทรุปราคาเต็มดวง เวลา 00:55 น. ก่อนเข้าสู่ช่วงกึ่งกลางคราส ภาพ : อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ. เชียงใหม่
จันทรุปราคาเต็มดวง "ช่วงกึ่งกลางคราส" เวลา 01:12 น. หลังจากนั้นดวงจันทร์จะค่อยๆ สว่างขึ้นเรื่อยๆ ดวงจันทร์จะปรากฏเป็นสีแดงจนถึง 01:53 น. ภาพ : อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ. เชียงใหม่
จันทรุปราคาบางส่วนช่วงขาออก เวลา 02:01 น. หลังจาก 01:53 น. สิ้นสุดจันทรุปราคาเต็มดวง เข้าสู่ช่วงคราสบางส่วน จนถึง 02: 57 น. ภาพ : อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จ. เชียงใหม่