ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่น่าสนใจ "เดือนกันยายน 2568"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT เผยปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่น่าสนใจในเดือนกันยายน 2568 โดยมีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและไม่ควรพลาด อาทิ
-จันทรุปราคาเต็มดวง ที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน สามารถมองเห็นได้ทั่วประเทศไทย และถือเป็นการเกิดขึ้นปรากฏการณ์ในรอบ 3 ปี
-ดาวเสาร์โคจรใกล้โลกที่สุดในรอบปี ในช่วงวันที่ 21 กันยายน : โดยดาวเสาร์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามกับดวงอาทิตย์ ส่งผลให้ดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งใกล้โลกที่สุดในรอบปี
-วันศารทวิษุวัต 23 กันยายน : หนึ่งในปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น – ตกของดวงอาทิตย์ ในวันดังกล่าวดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออก และตกทางทิศตะวันตกพอดี ทำให้ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน ถือเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงของประเทศทางซีกโลกเหนือ และเปลี่ยนสู่ฤดูใบไม้ผลิของประเทศในซีกโลกใต้
-ดาวเสาร์เคียงดวงจันทร์ 8 กันยายน : : สังเกตได้ทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลา 19.10 น. จนถึงรุ่งเช้า
-ดาวอังคารเคียงดวงจันทร์ 24 กันยายน : สังเกตได้ทางทิศตะวันตก หลังดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า จนถึงเวลา 19.10 น.