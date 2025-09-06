ค่ำคืน 7 ก.ย. ชวนชม! จันทรุปราคาเต็มดวง / ราหูอมจันทร์ / จันทร์สีเลือด / กบกินเดือน : ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไร?

ในคืนวันที่ 7 ถึงก่อนเช้ามืด 8 กันยายน 2568 จะเกิดปรากฏการณ์ “จันทรุปราคาเต็มดวง” หรือที่ในทางโหราศาสตร์เรียกว่า “ราหูอมจันทร์” หรือบางคนเรียกว่า “กบกินเดือน” การเกิดปรากฏการณ์ในครั้งนี้นับเป็นการเกิดขึ้นในรอบ 3 ปี โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 สามารถชมปรากฎการณ์ได้ทั่วไทยและสามารถมองดูดวงจันทร์ได้ด้วยตาเปล่า
ปรากฏการณ์จะเริ่มตั้งแต่จันทรุปราคาเงามัวในคืนวันที่ 7 กันยายน 2568 เวลา 22.29 น. และเริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงในเวลา 00.31 น. ของวันที่ 8 กันยายน 2568 และสิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง เวลา 01.53 น. ซึ่งจันทรุปราคาเต็มดวงในครั้งนี้มีระยะเวลานานถึง 1 ชั่วโมง 22 นาที
จันทรุปราคา / ราหูอมจันทร์ / จันทร์สีเลือด / กบกินเดือน แม้จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่ก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเดียวกัน โดยเป็นปรากฏการณ์ที่ ดวงอาทิตย์ โลก และ ดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน โดยมีโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ เกิดขึ้นเฉพาะในวันดวงจันทร์เต็มดวง หรือช่วงข้างขึ้น 15 ค่ำ
ระหว่างการเกิดปรากฏการณ์ ผู้คนที่อยู่บนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เว้าไปเรื่อยๆ เนื่องจากดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงามืดของโลก จนกระทั่งดวงจันทร์ถูกเงาของโลกบดบังทั้งดวง และจะเริ่มมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ออกจากเงามืดของโลก
และในระหว่างการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลก แสงอาทิตย์ที่ผ่านชั้นบรรยากาศโลกจะเกิดการกระเจิง แสงสีฟ้าและสีที่มีความยาวคลื่นสั้นจะถูกกรองออกไป เหลือเพียงแสงสีแดงที่มีความยาวคลื่นยาวกว่า หักเหไปตกกระทบดวงจันทร์และสะท้อนกลับมายังโลก ช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐ หรือ “พระจันทร์สีเลือด” (Blood Moon)
สำหรับชื่อ “ราหูอมจันทร์” นั้น มาจากความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทยและฮินดู เป็นเรื่องที่ราหูอสูรไล่จับพระจันทร์เพื่อแก้แค้นที่พระอาทิตย์และพระจันทร์ฟ้องพระนารายณ์เรื่องราหูลอบดื่มน้ำอมฤต และ "กบกินเดือน" คือคำเรียกปรากฏการณ์จันทรุปราคาในภาษาพื้นบ้านหรือความเชื่อดั้งเดิมของไทย เพื่ออธิบายเมื่อดวงจันทร์ค่อยๆ แหว่งหายไปทั้งดวงและปรากฏกลับคืนมาใหม่
ข้อมูล - ภาพอ้างอิง : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) หรือ NARIT