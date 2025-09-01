เชิญชมจันทรุปราคาเต็มดวง เห็นได้ทั่วฟ้าเมืองไทย คืน 7 ก.ย.ถึงเช้ามืด 8 ก.ย.

NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า คืนวันที่ 7 ถึงเช้ามืด 8 กันยายน 2568 จะเกิด "จันทรุปราคาเต็มดวง" เหนือฟ้าเมืองไทย ดวงจันทร์ปรากฏสีส้มอิฐ เวลา 00:31-01:53 น. (เวลา ณ กรุงเทพมหานคร) นาน 1 ชั่วโมง 22 นาที สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทุกภูมิภาคทั่วไทย หรือรับชมถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ได้ทางเฟซบุ๊ก และยูทูบ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ไล่ลำดับการเกิดปรากฏการณ์
+++ เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว 7 กันยายน 2568 เวลา 22.29 น.
+++ เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน 7 กันยายน 2568 เวลา 23.27 น.
+++ เริ่มเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง 8 กันยายน 2568 เวลา 00.31 น.
+++ กึ่งกลางคราส 8 กันยายน 2568 เวลา 01.12 น.
+++ สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง 8 กันยายน 2568 เวลา 01.53 น.
+++ สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วน 8 กันยายน 2568 เวลา 02.57 น.
+++ สิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเงามัว 8 กันยายน 2568 เวลา 03.55 น.
ปรากฏการณ์จันทรุปราคาในครั้งนี้ เกิดขึ้นในประเทศไทยในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่ครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2565 นอกจากประเทศไทยแล้ว ยังสามารถสังเกตได้หลายพื้นที่ทั่วโลก ได้แก่ บริเวณทวีปยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย แอฟริกา ตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ ตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้ มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรอินเดีย ขั้วโลกเหนือ และขั้วโลกใต้
จันทรุปราคา เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกัน โดยมีโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ เกิดขึ้นเฉพาะในวันดวงจันทร์เต็มดวง หรือช่วงข้างขึ้น 15 ค่ำ ขณะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงามืดของโลกที่ทอดไปในอวกาศ ผู้สังเกตบนโลกจะมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งไปเรื่อยๆ จนดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงามืดทั้งดวง และเริ่มมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่ออกจากเงามืดของโลก คนไทยสมัยโบราณเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า "ราหูอมจันทร์"
ในระหว่างการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง เมื่อดวงจันทร์เคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลก แสงอาทิตย์ที่ผ่านชั้นบรรยากาศโลกจะเกิดการกระเจิง แสงสีฟ้าและสีที่มีความยาวคลื่นสั้นจะถูกกรองออกไป เหลือเพียงแสงสีแดงที่มีความยาวคลื่นยาวกว่า หักเหไปตกกระทบดวงจันทร์และสะท้อนกลับมายังโลก ช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้คนบนโลกมองเห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงอิฐ หรือ Blood Moon
ผู้สนใจสามารถรับชมถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (https://www.facebook.com/NARITpage) และช่องยูทูบ NARIT Thailand (https://www.youtube.com/@NARIT_Thailand) ได้ตลอดระยะเวลาเกิดปรากฏการณ์ตั้งแต่เวลา 22.29 น. เป็นต้นไป